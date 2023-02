Chyno Miranda y Nacho reaparecieron juntos y emocionaron a sus seguidores

Durante los últimos años, la salud del cantante venezolano Chyno Miranda ha venido desmejorando, y a costa de esto, también ha sido protagonista de diferentes polémicas en medios de comunicación y redes sociales por su aspecto físico, entre otras situaciones. Por lo que cientos de seguidores de este artista, que fue parte con Nacho del grupo musical responsable de canciones como Niña bonita y Me voy enamorando, han estado enviando mensajes de apoyo al venezolano.

Empero, una de las noticias que están dando de qué hablar y alegrando a los fans del grupo musical fue, justamente, la aparición de ambos cantantes en una publicación en redes sociales, lo que indica que, en medio de la recuperación de Chyno, Nacho estuvo visitándolo y aprovecharon para tomarse una instantánea para compartir con sus seguidores.

José Ignacio Mendoza (Nacho) y Chyno Miranda protagonizaron un dúo musical muy exitoso en Venezuela. - Foto: Instagram @chynomiranda

“Hay fotos que no son de nadie, sino son de todos”, escribió Irrael Gómez, quien se identifica como comunicador, compartiendo la imagen de los dos cantantes utilizando la misma camiseta en honor al grupo musical, y dando visos de un proyecto entre los dos en camino, además de un posible regreso de ambos venezolanos.

“El mejor dúo del mundo”, “sabía que no dejarías solo a chino”, “la foto que todos esperábamos”, “ojalá puedan volver a estar juntos pronto en un escenario”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la fotografía “esperada”, que además amplió la incertidumbre sobre lo que sucedió en el reencuentro.

Chyno Miranda contó todo sobre su proceso

Mucho se ha especulado sobre la salud y el paradero del cantante venezolano Chyno Miranda, quien ha sufrido fuertes quebrantos de salud desde 2021 y todo en un marco de incertidumbre por su locación, los tratamientos que se estuvo realizando y la notoria falta de comunicación de él con su familia y amigos.

Sin embargo, la espera terminó, pues ya está circulando en las redes sociales una entrevista del cantante luego de haber salido de rehabilitación, conversando con Irrael Gómez en un segmento digital llamado ‘Conversaciones que no se publican’, donde el artista habló abiertamente de lo duro que fue el último año para él y cómo ha podido superar este momento difícil de su vida.

El cantante Chyno Miranda reapareció en redes sociales para invitar a un evento benéfico. Foto: Instagram @chynomiranda. - Foto: Foto: Instagram @chynomiranda.

“Tía Panchita fue un centro donde estuve casi por un año, once meses, me enseñó a reencontrarme conmigo mismo, a tener mucha paciencia, me enseñó lo bueno y lo malo de la vida, fue bastante difícil en muchas cosas, viví muchos momentos perturbadores, de lejanía, me separaron de mis seres queridos, me decían que no iba a verlos porque estaba muy ansioso, decían que no me podían llamar nunca más ‘Chyno’”, relató el cantante, dejando claro que llegó allí en contra de su voluntad.

“Fui llevado en contra de mi voluntad a Tía Panchita, a mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voluntad, con una inyección, cuando me desperté no entendía dónde estaba, traté de salir, les ofrecí a los enfermeros dos mil dólares por información para salir de ahí. Estuve cincuenta días sin ver a mi familia, vi a mi mamá el 23 de febrero e intenté escaparme tres veces por la puerta principal y las tres veces me agarraron y adentro me inyectaban otra vez, usaron la fuerza, ese era el plato de ellos para tranquilizarnos a todos”, arremetió contra el lugar, que no le dejaba tener contacto con su novia, Astrid Torrealba Falcón, quien sería la que estaría costeando los servicios médicos del cantante, quien no tendría acceso a sus cuentas en Estados Unidos.

El artista fue trasladado a una centro de rehabilitación luego de ser retirado de la clínica Tía Panchita. - Foto: Imágenes tomadas de Instagram oficial @chynomiranda

“Astrid es mi novia, es mi vida, mi talón de Aquiles, es la persona que está conmigo, es la persona más importante para mí, va a estar de ahora en adelante conmigo. La relación con mi mamá es perfecta gracias a Dios, mi mamá está bien. Les pido a ellas dos que se reconcilien, que la familia perfecta tiene que estar unida siempre y que hagan ese esfuerzo por mí, por favor, estar reconciliadas y unidas por mí, por mi salud y por la bendición de la familia, porque ahí vienen más nietos así que paciencia”, añadió el cantante. En los medios latinos se ha comentado muchos sobre la rivalidad entre las dos mujeres, quienes tienen deseos diferentes para el cantante y cada una lucha por su lado para obtener el cariño del intérprete de En el asiento de atrás y Antivirus.