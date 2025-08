Chyno Miranda vuelve a preocupar por su estado de salud; tuvo ausencia durante concierto y el video se hizo viral

Chyno Miranda preocupó por particular actitud durante concierto

View this post on Instagram

Este triste momento fue grabado por más de una persona en el lugar y así mismo compartido en redes sociales, en donde una gran cantidad de internautas reaccionaron y dejaron comentarios en los que decían que el cantante no se encontraba bien, y que necesita ser ayudado , más no expuesto.

“Chino no necesita demostrar nada, sabemos de su talento y hoy se le da el honor”; “Todos necesitamos compañeros así, que siguen intentándolo y no te abandonan”; “No saben lo fuerte que es lo que le dio a él, es un milagro que esté vivo, muchos no logran superar esa enfermedad”; “Por qué lo atacan viendo lo negativo. Digan: a pesar de su condición, trata de seguir haciendo lo que ama”; “Aplaudo a sus compañeros que intentan integrarlo. Queremos seguir viéndolo, presentarse”; “Respeten su recuperación, gracias a Dios tiene a su lado gente que lo impulsa. Para mí solo verlo en tarima es un éxito, no es fácil por lo que pasó”; “Cuando le toca cantar, él reacciona y lo hace perfecto porque así es la música, eso es lo que tienen que resaltar y dejar de criticarlo”, son algunos de los comentarios.