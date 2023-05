Chyno Miranda reapareció en redes y sorprendió con nueva canción: “Estoy de vuelta”

El exintegrante del duo ‘Chyno y Nacho’ dio a conocer el avance del proceso de recuperación que viene adelantando desde hace varios años y, por medio de sus redes sociales, sorprendió a sus fanáticos con dos importantes anuncios.

Cabe recordar que Chyno, en el año 2020, contrajo el covid-19 y en el proceso de recuperación sufrió una encefalitis, enfermedad que le generó una inflamación cerebral, parálisis en su rostro y extremidades, entre otros síntomas que alejaron al cantante de los escenarios.

Además, los familiares del artista nacido en la región de Guaira, Venezuela, realizaron una denuncia pública, indicando que el hospital, Tía Pachita, en donde encontraba recluido, no ofrecía las condiciones mínimas para su correcta recuperación, por lo que Chyno Miranda tuvo que ser trasladado a un centro médico privado.

“Empezó con unas breves, pero intensas molestias en sus manos y piernas, que se fueron intensificando, experimentando mucho dolor, calambres, sensibilidad y entumecimiento, dolores que primero lo forzaron a dejar drásticamente su vida activa de ejercicios, sus actividades cotidianas, hasta un punto en que no pudo caminar más”, se dijo en aquel entonces.

La explicación sobre el estado de salud de Chyno Miranda vino en agosto de 2022, cuando su prima, Yarubai Zapata Pérez, precisó lo sucedido a la revista People en Español: “a raíz de la neuropatía que le generó una encefalitis, y el verse en las condiciones en las que estaba, se le generó mucha ansiedad, mucha depresión y eso derivó en un problema de adicción también”.

Tras estos difíciles acontecimientos vividos durante el 2020 y el 2021, el cantante dejó de publicar constantemente en sus redes sociales, sin embargo, en los últimos meses se le ha visto más activo. Tanto así que en días pasados dio a conocer un video por medio de Instagram en el que se observa al artista acostado cantando lo que sería su nuevo lanzamiento.

Tanto el retorno a sus redes sociales tras un año sin haber publicado y su video cantando, sorprendió a los fanáticos que se encuentran felices por el avance positivo que ha tenido el cantante.

El video ya cuenta con más de medio millón de ‘me gusta’ y cerca de 45.000 comentarios que felicitan a Chyno por esta nueva etapa en su vida.

“Compartir sus besos, ya no cree en esos que le hablan de amor, si tú la vieras que no rompe un plato, si le dan buen trato, hasta rompe dos. Y te confieso que a pesar de lo que dicen con ella la paso bien, aunque con otros también y no me importa si al final somos felices, yo tampoco soy un santo. No somos amantes ni somos amigos, pero la nota que tu mes no se me quita, no se me va”, es uno de los fragmentos del que sería el nuevo sencillo de Chyno, quien -además- se mostró en el video activo y cantando algunas partes de esta canción.

Como era de esperarse, los fanáticos quedaron sorprendidos con la aparición de Chyno y no tardaron en reaccionar a través de las plataformas digitales. Ahora, se muestran ilusionados con un posible regreso del artista venezolano a los escenarios.

El regreso de Chyno

El pasado miércoles, 24 de mayo, Chyno regresó a las redes sociales con una fotografía en la que se observa al venezolano admirando una figura religiosa.

“Hola mi gente!!!! Estoy de vuelta, hoy por fin pude recuperar mis redes sociales, gracias por estar pendiente de mi recuperación. Nos veremos más seguido, y estaremos más cerca. Los amo todo mi corazón”, escribió el artista tras más de un año de inactividad en Instagram.