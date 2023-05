Chyno Miranda emocionó a sus seguidores al reaparecer cantando

El cantante venezolano Jesús Alberto Miranda Pérez, más conocido como Chyno Miranda, es recordado por su paso por el dúo Chino & Nacho. Sus exitosas canciones aún retumban en la memoria de los fans, quienes también han estado muy atentos a su estado de salud.

Y es que Chyno completa más de dos años luchando contra las secuelas que le dejó el covid-19. Según explicó su equipo en ese momento, las complicaciones de salud se originaron por cuenta de una neuropatía periférica

“Empezó con unas breves, pero intensas molestias en sus manos y piernas que se fueron intensificando, experimentando mucho dolor, calambres, sensibilidad y entumecimiento, dolores que primero lo forzaron a dejar drásticamente su vida activa de ejercicios, sus actividades cotidianas hasta un punto en que no pudo caminar más”, se dijo en aquel entonces.

La explicación sobre el estado de salud de Chyno Miranda vino en agosto de 2022, cuando su prima, Yarubai Zapata Pérez, precisó lo sucedido a la revista People en Español: “a raíz de la neuropatía que le generó una encefalitis, y el verse en las condiciones en las que estaba, se le generó mucha ansiedad, mucha depresión y eso derivó en un problema de adicción también”.

Chyno Miranda - Foto: WireImage

Chyno reapareció cantando ‘Me voy enamorando’

La salud de Chyno Miranda parece estar evolucionando. En redes sociales se conoció un video donde se ve al artista venezolano rodeado por varias personas. Lo sorprendente fue que estaba cantando.

En el clip se observa a Chyno sentado y cantando el exitoso tema Me voy enamorando. Además, mueve sus piernas y brazos llevando el ritmo de la canción, lo cual muestra importantes avances en su recuperación.

Como era de esperarse, los fanáticos quedaron sorprendidos con la aparición de Chyno y no tardaron en reaccionar a través de las plataformas digitales. Ahora, se muestran ilusionados con un posible regreso del artista venezolano a los escenarios.

“Qué lindo chino”; “felizzzzzzz de verlo recuperándose y ahora ya recuperado y con su gran amigo Nacho, cantando juntos. Arribaaaaaa nuestros Chino & Nacho, les amamosssss”; vamos Chinito tú puedes!!!”; “muy bien, me alegra, mucha fuerza. Bendiciones”; “lloré”; “aww lo amooo. Dios quiera que se siga recuperando”, dicen algunos comentarios destacados en el video publicado en la cuenta de TikTok de La República, Perú.

En diciembre de 2022, Chyno habló con Irrael Gómez en un segmento digital llamado ‘Conversaciones que no se publican’. Allí, el artista habló abiertamente de lo duro que fue el último año para él y cómo ha podido superar este momento difícil de su vida.

“Tía Panchita fue un centro donde estuve casi por un año, once meses, me enseñó a reencontrarme conmigo mismo, a tener mucha paciencia, me enseñó lo bueno y lo malo de la vida, fue bastante difícil en muchas cosas, viví muchos momentos perturbadores, de lejanía, me separaron de mis seres queridos, me decían que no iba a verlos porque estaba muy ansioso, decían que no me podían llamar nunca más ‘Chyno’”, relató el cantante en aquella conversación.

Chyno y Nacho. - Foto: Instagram @chynomiranda

“Fui llevado en contra de mi voluntad a Tía Panchita, a mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voluntad, con una inyección, cuando me desperté, no entendía dónde estaba, traté de salir, les ofrecí a los enfermeros dos mil dólares por información para salir de ahí. Estuve cincuenta días sin ver a mi familia, vi a mi mamá el 23 de febrero e intenté escaparme tres veces por la puerta principal y las tres veces me agarraron y adentro me inyectaban otra vez, usaron la fuerza, ese era el plato de ellos para tranquilizarnos a todos”, arremetió contra el lugar, que no le dejaba tener contacto con su novia, Astrid Torrealba Falcón.

Chyno Miranda durante una presentación en Miami, el 9 de junio de 2018. - Foto: WireImage

Por otro lado, Miranda dejó muy claro cómo se siente ahora que vuelve a estar “en libertad”, luego de estar en rehabilitación en una institución llamada La Catedral: “Me siento un hombre nuevo, gracias a Dios, mucho más cerca de Dios, de la familia, de mi novia, de los seres queridos. Fue un año difícil, muy duro, de mucha reflexión, de mucha búsqueda, básicamente esfuerzo de reencontrarme conmigo mismo. El trato de los enfermeros en El Cedral es distinto, el personal también. Quiero seguir cantando, como Chyno y con Nacho, me gustaría cantar con Nacho otra vez”.