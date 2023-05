La curiosa reacción de Yeferson Cossio a las sensuales fotos de su hermana Cintia

Yéferson y Cintia Cossio hacen parte de los influencers más famosos y adinerados de las redes sociales colombianas, todo gracias a las bromas pesadas que se gastan, a los viajes lujosos que ostentan en sus perfiles de Instagram y TikTok y a todos los escándalos que los rodean, en los que el desamor, el despilfarro y las peleas con los ingredientes principales.

Esta vez los hermanos son noticia por cuenta de Cintia, quien suele crear un contenido muy diferente, pero igual de exitoso, al de Yéferson, pues mientras el paisa invierte horas completas en generar historias de ficción y comedia, la empresaria opta por usar su sensualidad y sus atributos físicos para generar imágenes y videos eróticos que le facturan de manera efectiva.

Foto: Instagram @soycintiacossio. - Foto: Foto: Instagram @soycintiacossio.

La modelo publicó en su perfil oficial de Instagram un álbum de fotos y videos en los que posa muy sensual con un conjunto de lencería de tela liza que hace las veces de degradados en tonos negros y marrones, cuyos escotes asimétricos van mostrando más piel de la que deberían, pero de una manera muy sutil y sofisticada.

A este conjunto se le añadieron complementos muy acertados como unos botines de cuerina brillante que desde el tobillo dejan relucir unas medias negras muy ceñidas que van hasta más arriba de la rodilla. Estos hacen juego con unos guantes en malla que también tienen un juego de colores que hacen las veces de sombras para las manos y los brazos de la paisa, que ella mueve de forma elegante mientras hace diferentes poses para el lente que la retrata.

Obviamente, los atributos físicos de Cintia quedan a flor de piel para el deleite de sus más de 6.3 millones de seguidores, quienes siempre le agradecen a la paisa por regalar una muestra de lo que luego en Only Fans verán sin censura, siendo esta red social la que más dinero le genera a Cossio, pues desde 2019 hace presencia allí y todo porque se siente cómoda mostrando su cuerpo al natural.

Fueron miles de comentarios los que le llegaron a Cintia a través de su publicación, pero hubo uno que se robó todas las miradas y risas y fue el que dejó su mismo hermano, Yéferson, quien siempre ha dejado claro que aún no está listo para ver a su hermana con los atuendos con los que muestra toda su belleza y su personalidad, asunto que le fascina a su cuñado y a los millones de cibernautas que la siguen.

“¿Cómo “des veo” esto? Es que no me acostumbro”, fue la frase que Yef le dejó a Cintia y ya cuenta con más de 1.600 likes, con respuestas como “ni en clase de matemáticas me perdí tanto como mi mirada en tus nalgas 😂”, “ni las veas 😂😂😂 xq yo las vi 😂😂😂😂”, “mientras deje para comer saludos”, “quién fuera hambre para darte 3 veces al día😂😂”, “No hay necesidad de piropos, por qué las palabras mamasita y hermosa son suficiente.❤️”, entre otros.

“Divina”, “hermosa”, “espectacular”, “por Dios santo”, “qué mujer”, “demasiado”, “bellísima”, fueron otros de los piropos que le dejaron a Cintia en sus comentarios, que se leen después del mensaje de su hermano, dejando claro que ella es una de las influencers más apetecidas y ovacionadas de Colombia. Además, ella sabe muy bien que la belleza es efímera, por eso siempre intenta añadirle algo de humor a sus post.

El último clip de la paisa la muestra a ella mirándose con la cámara frontal de su teléfono haciendo las veces del famoso personaje aburrido y enojón de la serie animada Bob Esponja: Calamardo, moviendo sus cachetes y sus orejas de una forma muy particular.