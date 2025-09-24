Chyno y Nacho presentan nueva versión de ‘Niña Bonita’ junto a colombiano: la continuación de un clásico que marcó generaciones

Más de una década después de conquistar el mundo con el éxito Niña Bonita, los iconos venezolanos Chyno y Nacho regresan para revivir la magia con Niña Bonita 2, esta vez acompañados por el artista colombiano Fer Ariza, El Rey Del Merengue Urbano.

Con un sonido fresco, vibrante y cargado de ritmo, el lanzamiento representa un encuentro generacional y cultural que fusiona el talento venezolano con la fuerza del movimiento tropical colombiano, ofreciendo un sonido renovado que conserva la esencia romántica de la versión original, pero renovada con la energía y picardía del merengue urbano.

Niña Bonita 2 no es solo una canción, es un homenaje a la historia musical de Latinoamérica.

La producción mantiene la emotividad e incorpora nuevos arreglos cargados de ritmo, percusión y un beat contemporáneo que conecta con las audiencias actuales en las pistas de baile y plataformas digitales.

Con una letra que celebra el amor, la alegría y la conquista, el tema promete convertirse en himno de fiestas y encuentros, manteniendo viva la tradición del merengue, pero al mismo tiempo abre un nuevo capítulo para los fanáticos de la música tropical urbana.

El lanzamiento llega acompañado de una estrategia internacional que abarca plataformas digitales, radio y eventos musicales en Latinoamérica, España y Estados Unidos, consolidando a Niña Bonita 2 como uno de los grandes estrenos del último trimestre de 2025.

La producción musical de Niña Bonita 2 estuvo a cargo de D-ONE y Maffio. El video fue grabado en Miami (EE. UU.) con la dirección de Punto8.

Nueva versión de 'Niña bonita', nueva canción de Chino y Nacho. | Foto: Cortesía

Preocupación reciente por la salud de Chyno Miranda

El dúo venezolano ha recorrido varios países de Latinoamérica en los últimos meses, presentando su gira ante miles de fanáticos.

Sin embargo, en uno de sus conciertos recientes, un episodio protagonizado por Chyno Miranda encendió las alarmas entre el público.

Durante la presentación, en la que también participaron Nacho y Gente de Zona, el cantante mostró una actitud que llamó poderosamente la atención.

Mientras sus compañeros buscaban interactuar con la audiencia y mantener la energía en el escenario, Chyno permanecía distante, sin gestos ni reacciones, como desconectado de lo que ocurría a su alrededor.

Solo retomaba la participación cuando llegaba el turno de interpretar su parte en las canciones.

El hecho no pasó desapercibido, pues varios asistentes captaron el momento con sus celulares y compartieron los videos en diferentes plataformas digitales.

Rápidamente, los comentarios se multiplicaron, expresando preocupación por la salud del artista.

Muchos coincidieron en que no se veía en buenas condiciones y que lo más recomendable sería brindarle apoyo profesional y personal, en lugar de exponerlo ante miles de personas.