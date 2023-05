Víctor Cabrera se pronuncia sobre presunto hurto: “Yo nunca me he robado nada”

Tras varios días en silencio, Víctor Hugo Cabrera se pronunció de manera oficial respecto al supuesto robo que habría cometido en una discoteca en la ciudad Restrepo, Meta.

Lorena Rovira acusó a Cabrera en medio de una entrevista al programa La Red de Caracol Televisión. “Estuvimos tomándonos unos tragos el sábado, cuando me voy a ir del sitio, mis pertenencias no estaban, mi bolso, mi dinero, mis tarjetas tampoco estaban”, agregó Lorena.

A lo cual, el actor de la novela ‘Hasta que la plata nos separe’, por medio de un video en Instagram, comentó: “Hola amigos y amigas, hoy es 30 de mayo y no me había pronunciado ante una acusación que se me está haciendo porque quería saber si era cierto. Entonces acabo de llegar de la Fiscalía donde me dirijo con mi abogado a la Fiscalía de Restrepo, Meta”, agregó

El actor de 55 años continúo diciendo que se dirigió a la Fiscalía para enterarse de lo que estaba sucediendo, “Mi mamá me enseño desde niño a no robar, no matar, no desearle el mal al prójimo, honrar a padre y madre, sin ser católico, ni apostólico, romano. Yo soy un tipo decente, trabajador desde los siete años.”

Finalmente, añadió que, “Yo nunca me he robado nada, así que esta señorita está haciendo unas acusaciones a través de los medios de comunicación sin saber realmente lo que sucedió. No me resta, sino acumular esas pruebas y agradecerle a mi público“, fueron las últimas palabras del actor en el video publicado en formato ‘historia’.

Víctor Cabrera haciendo declaraciones en medio de un video publicado en Instagram. Tomado de @victorcabrerap_ - Foto: Captura de pantalla tomada del Instagram Víctor Cabrera haciendo declaraciones en medio de un video publicado en Instagram. Tomado de @victorcabrerap_

Las declaraciones de Lorena Rovira

Según la mujer afectada, en su bolso había 700 mil pesos en efectivo, tarjetas de crédito y otros objetos. De igual manera, manifiesta que después del hecho se hizo efectiva una compra cercana al millón de pesos con una de sus tarjetas de crédito que habría sido robada por el actor.

Actor Víctor Hugo Cabrera. Imagen tomada de su Instagram @victorcabrerap_ - Foto: Tomada del Instagram @victorcabrerap_

Rovira y Cabrera se habría conocido mediante una amiga en común, la pareja salió a un concierto y a una discoteca, lugar donde se habrían presentado los hechos.

Minutos después de que la mujer se percatara del hecho, confrontó a Víctor Hugo y según Rovira, “Los policías se dan cuenta en la cámara de lo que había sucedido y él, que también estaba revisando el monitor, no quería aceptar la situación. Decía que eso no era posible, que no era él, solamente decía que iba a llamar a un abogado, pero está la evidencia y la prueba en las cámaras”.

Cabrera, quien se encontraba en el lugar junto a los policías y la mujer afectada, no fue capturado, ya que no fue sorprendido en flagrancia cometiendo el acto.

Víctor Hugo Cabrera, protagonizará la película 'El gran bingo', ópera prima del director Santiago Vargas. - Foto: @victorcabrerap_

“Al otro día nos dirigimos al centro comercial, nos mostraron las cámaras y nos dimos cuenta de que él fue la persona que cometió el robo, él salió con mi bolso, estuvo cinco minutos en la camioneta y luego otra persona se lleva el bolso de la camioneta. Él aprovechó el momento en que yo no estaba vigilando el bolso para sacarlo”, dijo la mujer en medio de la entrevista.

La mujer, que aseguró entablar un diálogo con Víctor Hugo para qué le regresará su bolso, lo cual no sucedió y ante esta negativa del actor, decidió denunciarlo ante la Fiscalía.

“Yo me siento nerviosa de que él haga algo contra mí, no quiero que se vea afectada mi identidad ni mi familia, por eso hago esto público, yo quiero que él me devuelva mis cosas y que responda por lo que hizo”, dijo Lorena Rovira