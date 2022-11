Mamá de Chyno Miranda confirmó la adicción de su hijo e hizo serias acusaciones contra la novia del cantante

Desde hace varios meses se rumora sobre la delicada situación de salud del cantante venezolano Chyno Miranda, conocido por haber hecho parte del grupo Chino y Nacho con canciones reconocidas como Me voy enamorando, Andas en mi cabeza, entre otros temas.

Sin embargo, a pesar de haber llegado a los principales listados de la música latina, la agrupación se disolvió y cada uno decidió seguir por su camino. Ahora se sabe que Miranda tuvo una grave enfermedad que le dejó secuelas con las que ha tenido que lidiar.

La madre del cantante, Alicia Pérez decidió darle una entrevista al periodista Luis Olavarrieta en la que contó todo lo que está pasando con su hijo y cómo tuvo que internarlo en un centro de rehabilitación debido a su problema con las drogas.

Pérez afirmó que todo empezó en el año 2020 cuando el cantante comenzó a sufrir de ansiedad y depresión tras verse afectado por la covid-19, la culebrilla y una neuropatía periférica.

“En el año 2020 él tiene una serie de enfermedades que lo llevan a la ansiedad y a la depresión. Esto junto a la situación económica, la separación de Chino y Nacho, la convivencia ese año con tantas personas en un apartamento, ya que estábamos los suegros y yo, y ya no tenía una buena situación con su esposa”, dijo la madre del cantante.

En ese momento, el joven empezó a tener graves dolores físicos, en varias ocasiones aseguraba que no podía caminar y eso lo llevó a la depresión y la ansiedad, y a consumir sustancias que le ayudaran a calmar el dolor.

Sin embargo, la madre afirmó que el consumo de drogas deriva en una encefalitis que lo llevó a cuidados intensivos, donde permaneció internado más de tres semanas.

Tras su paso por la clínica, Chyno entró en una clínica de rehabilitación donde volvió a caminar. Así, confiada en que todo estaba bien, ella decidió regresar a Venezuela sin pensar en lo que pasaría.

“Me cuentan que él se escapaba y consumía, y eso me le hace más daño después de la encefalitis que sufrió”, contó la desesperada madre. Además, añadió que él encontró a una nueva novia, llamada Astrid Torrealba Falcon, que es quien según ella lo llevó a consumir más drogas.

“Comienza con la noviecita y ve la droga en ella porque ella se la suministraba”, comentó, y añadió que ella decidió llevarse a Chyno a Venezuela, pero la novia los buscó en el aeropuerto y le entregó una bolsa con más drogas. “Cuando mi hijo se levantó a la mañana siguiente le encontré una bolsa, y la que se la suministró fue ella porque más nadie vino a mi casa, sino ella”, contó.

Luego de luchar por varios meses con la adicción de su hijo, Pérez decidió internarlo en un centro de rehabilitación llamado Tía Panchita: “Después que lo interné, pasamos por un proceso de inducciones de seis semanas. Allí te enseñan cómo actuar, de qué tienes que hablar, cómo debes contener su conducta, dónde debe estar y con quién”.

Por órdenes de ella, Miranda no podía tener contacto con personas en el exterior que lo fueran a afectar en su recuperación y había pedido precisamente que Torrealba no tuviera acceso.

“Por eso es que yo no quería que ella lo viera y a ella se le exige tratamiento para que ella sanara, se lo pedí personalmente, él está enfermo y si yo lo dejo con ella se me muere mi hijo”, dijo.

Sin embargo, contó que la mujer puso una tutela y se llevó a Chyno del centro de rehabilitación alegando que allí lo maltrataban. La madre del joven dijo que a ella nunca le avisaron. “No me avisaron, a mí que soy su madre y que lo interné allí. Me lo raptaron, me lo secuestraron y me lo raptó una persona no buena para él”.

Finalmente, dijo que su hijo tenía permiso de verla una vez por semana en su casa y por eso no estuvo de acuerdo con su salida del hospital.