Mánager de Chyno Miranda desmintió nuevamente rumores sobre la muerte del artista

El artista venezolano Jesús Alberto Miranda Pérez, más conocido como Chyno Miranda, ha venido padeciendo desde hace un buen tiempo una serie de complicaciones en su salud, que además de alejarlo de los escenarios, han puesto en riesgo su vida.

Por lo tanto, en varias ocasiones se ha rumorado en las redes sociales que Chyno Miranda ha fallecido, obligando a su familia y mánager a desmentir esas versiones.

A propósito, en el transcurso de esta semana volvió a circular una noticia falsa respecto a que Chyno Miranda había muerto, algo que sin duda alertó a sus seguidores y obligó a su mánager, Julio Ducharne, a desmentir nuevamente esa información.

“A esta hora del día miércoles, 3 de agosto, él está vivo. Si hay una noticia en la cual existe una muerte se notificaría, pero en este momento el artista está en su recuperación”, dijo Ducharne en People en Español.

Así mismo, indicó que el artista, quien continúa su recuperación en Caracas, espera poder regresar pronto a los escenarios.

“Estoy claro que Chyno está en un proceso. Está en su proceso normal y estamos esperando su recuperación para que vuelva en los próximos meses a trabajar y estemos con calma (...) Señores: Dejen que el cantante se recupere. Acabemos con las especulaciones”, agregó el mánager al medio citado anteriormente.

¿Chyno Miranda está internado en una clínica de rehabilitación?

Las revelaciones se dieron en el programa Chisme no like, en el que presentaron imágenes exclusivas del cantante vestido de blanco y negro y sentado en un comedor sin más personas. El presentador afirmó que esta era una información que ya se había anticipado, pero hasta el momento no habían conseguido el video.

“En exclusiva les presentamos pruebas de que el reguetonero se encuentra internado en el lugar que desde en un principio les dijimos, ‘Casa Tía Panchita’, en su natal Venezuela”, expresó el presentador del programa citado, Javier Ceriani.

Sin embargo, muchos en redes sociales indicaron que el video no era prueba de que el cantante estuviera recluido en el centro de rehabilitación, si no pudo haber estado en ese lugar de visita o en otras diligencias.

En otras imágenes se ve al Chyno ejercitándose, pero no se logra distinguir su rostro porque está de espaldas a la cámara. Por lo que en los comentarios de la publicación muchas personas niegan que el hombre en los videos sea el cantante venezolano.

Y en una última fotografía se ve al mismo hombre con la camisa blanca y el pantalón negro en una sala junto con otra persona, pero esta vez la cámara toma la fotografía desde muy atrás. Entre tanto, el programa mantiene que el cantante estaría pasando sus días en el centro de rehabilitación, justo después de que, presuntamente, su prima se lo llevara en contra de su voluntad para Caracas.