Chyno Miranda reapareció en redes y reveló su estado de salud

El intérprete venezolano Chyno Miranda volvió a aparecer en redes sociales para contarle a sus seguidores su estado de salud y también hacer una invitación. El video fue publicado en la cuenta del influenciador venezolano Marco Pérez, quien es más conocido como Marko.

“Venimos a aclarar ciertas cosas de lo que está pasando con el show que se está haciendo a beneficio del Chyno”, comentó el creador de contenido digital.

“Ey mi gente, por acá Chyno Miranda. Les mando un abrazo desde Caracas, Venezuela. Los quiero mucho. Estoy acá en plena recuperación, quiero decirle a mis amigos y colegas gracias por este concierto, el próximo 8 de junio. No pueden faltar mi gente, los espero en La Escala”, afirmó Miranda en el video.

Al final del video, el intérprete, quien se hizo famoso por el dúo junto al cantante Nacho, recordó que no puede asistir al evento en beneficio para ayudarlo en su recuperación, pero señaló que “estará de corazón” en este concierto que otros artistas están promoviendo.

Marko también aclaró en el video en su canal de YouTube que el dinero que se va a recolectar con el evento, estará destinado para ayudar en el proceso de recuperación de Chyno. Uno de los invitados al programa del influenciador destacó que Chyno está en Caracas en el tratamiento médico, y señaló que está siendo atendido por especialistas y que el cantante se encuentra estable.

En el concierto están vinculados personalidades de la música que buscan recolectar fondos para ayudar en el tratamiento al cantante, además aclararon que la familia de Chyno está de acuerdo con la realización del espectáculo en su beneficio.

En el programa de Marko, destacaron que también hay otras personalidades realizando donaciones y el dinero lo recibirá la mamá de Chyno Miranda. Asimismo, los invitados de Marko comentaron que uno de sus amigos y colegas, Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, no ha confirmado su participación en el concierto debido a otros compromisos artísticos.

Chyno Miranda: lo que se sabe sobre el estado de salud del artista venezolano

El artista venezolano Jesús Alberto Miranda Pérez, más conocido como Chyno Miranda, viene padeciendo desde hace un buen tiempo una serie de complicaciones en su salud, que además de alejarlo de los escenarios, han puesto en riesgo su vida.

En septiembre del año pasado se retiró de los escenarios, debido a un padecimiento neurológico que lo obligó a hacer rehabilitación física para poder caminar y realizar sus actividades diarias.

Posterior a esta situación, el artista venezolano sufrió de la covid-19 y desde hace varios meses lidia con las secuelas que traía y que le dejó el virus.

No obstante, Julio Ducharne, representante Chyno Miranda, salió recientemente para aclarar la situación real del artista.

“Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”, indicó a Diario Libre.

El portal venezolano Meganoticias indicó que, luego de que Chyno Miranda se enfermara de coronavirus, se le diagnosticó neuropatía periférica y, posteriormente, una encefalitis.

Mientras tanto, sus fanáticos siempre le han manifestado su total respaldo y apoyo moral para que continúe adelante con su recuperación y poderlo ver nuevamente en los escenarios.

En noviembre de 2021, en la cuenta oficial de Instagram de Chyno Miranda se publicó un comunicado en el que sus asesores explican los episodios y quebrantos de salud por los que ha pasado el artista.

“Sin duda que el 2020 ha sido un año complejo y difícil para todos y para quienes estamos alrededor de Jesús, nos ha tocado vivir unas semanas de mucha preocupación e inquietud. En los primeros meses del año, Jesús empezó con unas breves, pero intensas molestias en sus manos y piernas que se fueron intensificando, experimentando mucho dolor, calambres, sensibilidad y entumecimiento. Los dolores primero lo forzaron a dejar drásticamente su vida activa de ejercicios, sus actividades cotidianas hasta un punto en que no pudo caminar más. Con mucha discreción mantuvimos en privado su condición por respeto a su privacidad y por el agudo dolor que estaba padeciendo”, detalla el comunicado.