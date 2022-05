¿Quién es Abril Singer, la cantante que abrió el concierto de Maluma en Medellín?

El pasado sábado 30 de abril Medellín estaba a reventar por la gran afluencia que provocó el concierto de Maluma titulado ‘Medallo en el mapa’, y que contó con la asistencia de más de 50.000 personas y tuvo entre sus exponentes a la llamada ‘Reina del Pop’, Madonna.

El evento lo abrió una sensual joven que llevaba unos shorts de color blanco, un chaleco tejido con capota que cubría su rubia y ondulada cabellera y unas botas de tacón que llegaban por encima de sus rodillas, del mismo color.

¿Quién sería? Era la pregunta que rondaba en la mente de los asistentes y los espectadores que veían el show a través de la plataforma de streaming, Amazon Prime, tal como lo anunció el artista en su cuenta de Instagram.

Se trata de Carolina Peña, cuyo nombre artístico es Abril Singer, una talentosa artista nueva que se abre paso en la industria musical del país y quien fue la seleccionada para dar apertura al concierto de Maluma. Ella ganó un concurso que hizo el artista a través de las redes sociales en el que buscaban cantantes nuevos para abrir el show como es costumbre en la industria de la música.

Abril envió su video sin el más mínimo ánimo, porque pensó que Maluma ni siquiera escucharía su canción o vería su video, pero la sorpresa que le preparaba la vida, le iba a dar la vuelta a su carrera artística, pues tuvo la fortuna de interpretar junto al paisa la canción Cositas de la USA.

Su carrera en la industria de la música tuvo sus inicios en el año 2018, cuando empezó a hacer música en el género pop urbano, que es, según dice, “reguetón un poco más romántico. Ese año entré a una disquera, empezamos a sacar música, a trabajar juntos, pero ahora soy artista independiente”, manifestó en diálogo con La W Radio.

Y agregó que: “Ya estaba enfocada en lo urbano, en el pop urbano. Llevo años en esto, me siento cómoda”. Debido a que la cantante creció en un ambiente musical desde siempre, pues es hija de Julio Peña, quien formó parte de Terranova de Santander, reconocida orquesta de merengue clásico , y que obtuvo además el premio ‘Congo de Oro’ del Carnaval de Barranquilla en tres ocasiones.

“Teníamos que hacer como un remix de su canción y bueno, yo me lo gané. Ya estuvimos en ensayo. Me da un poco más de tranquilidad porque sabes a qué te enfrentas, conoces la tarima. Definitivamente los colombianos estamos en un momento épico de la música y espero estar a la altura”, afirmó en el medio radial.

“Yo subí el video, compuse mi parte de la canción de Cositas de la USA y fui la ganadora. De rodillas le di gracias a Dios por esa oportunidad y no lo podía creer, era un sueño”, expresó a Caracol Radio.

La joven de 23 años nacida en Barrancabermeja, Santander, dijo también en esa emisora: “Siempre me pasan cosas mágicas, en el concierto se me acercó un colibrí al oído. Maluma puso un título en mí, no sentí nervios, estaba segura, confiada y muy feliz”.

Al concierto asistió también la familia del artista (padres, tía y abuelos maternos). Su abuelita se mostró muy emocionada y lloró mientras el cantante estaba en pleno show, según se vio en las historias de Instagram de su tía Yudy Arias.

El país estuvo agradecido con el intérprete debido a que activó la economía local, ya que todos los hoteles estaban a estallar y se vendieron más de 5.000 hamburguesas, sumado a los vuelos, transporte terrestre que acarreó, entre otros factores.