Chyno Miranda: lo que se sabe sobre el estado de salud del artista venezolano

El artista venezolano Jesús Alberto Miranda Pérez, más conocido como Chyno Miranda, viene padeciendo desde hace un buen tiempo una serie de complicaciones en su salud, que además de alejarlo de los escenarios, han puesto en riesgo su vida.

En septiembre del año pasado se retiró de los escenarios, debido a un padecimiento neurológico que lo obligó a hacer rehabilitación física para poder caminar y realizar sus actividades diarias.

Posterior a esta situación, el artista venezolano sufrió de la covid-19 y desde hace varios meses lidia con las secuelas que traía y que le dejó el virus.

No obstante, Julio Ducharne, representante Chyno Miranda, salió recientemente para aclarar la situación real del artista.

“Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”, indicó a Diario Libre.

El portal venezolano Meganoticias, indicó que, luego de que Chyno Miranda se enfermara de coronavirus, se le diagnosticó neuropatía periférica y, posteriormente, una encefalitis.

Mientras tanto, sus fanáticos siempre le han manifestado su total respaldo y apoyo moral para que continúe adelante con su recuperación y poderlo ver nuevamente en los escenarios.

En noviembre de 2021, en la cuenta oficial de Instagram de Chyno Miranda se publicó un comunicado en el que sus asesores explican los episodios y quebrantos de salud por los que ha pasado el artista.

“Sin duda que el 2020 ha sido un año complejo y difícil para todos y para quienes estamos alrededor de Jesús, nos ha tocado vivir unas semanas de mucha preocupación e inquietud. En los primeros meses del año, Jesús empezó con unas breves, pero intensas molestias en sus manos y piernas que se fueron intensificando, experimentando mucho dolor, calambres, sensibilidad y entumecimiento. Los dolores primero lo forzaron a dejar drásticamente su vida activa de ejercicios, sus actividades cotidianas hasta un punto en que no pudo caminar más. Con mucha discreción mantuvimos en privado su condición por respeto a su privacidad y por el agudo dolor que estaba padeciendo”, detalla el comunicado.

“El tratamiento recomendado y ordenado por los médicos fue rehabilitación física. Estuvo hospitalizado cuatro semanas. Es una recuperación bastante lenta y de mucha paciencia, pero cada vez está mejor y más fortalecido. Ya hoy tenemos a Chyno de vuelta a casa y lo más grandioso, pudiendo caminar por sí solo. Tenemos mucha fe que su recuperación total será más rápida de lo esperado, y aquí estamos a su lado para seguir apoyándolo y brindándole todo lo que necesita para ver al Jesús de siempre, a Chyno”, finaliza el informe del artista a sus fanáticos.

Carolina Cruz revela videos de cuando su hijo Salvador estuvo hospitalizado

Carolina Cruz, una de las presentadoras principales del programa televisivo Día a día, comparte constantemente en las distintas redes sociales los mejores momentos que disfruta junto a sus dos hijos. Asimismo, ha manifestado en repetidas oportunidades que la maternidad le está dejando múltiples aprendizajes.

La vallecaucana, de igual manera, no dejó pasar por alto el Día de las Madres y publicó este domingo una extensa reflexión para conmemorar esta fecha tan especial, la cual se celebra en Colombia por lo general el segundo fin de semana de mayo.

Mediante una publicación en Instagram, la reconocida modelo también aprovechó el momento para compartir una serie de fotografías sobre uno de los momentos más duros que ha afrontado en su vida. Además, les dedicó unas emotivas palabras a Matías y Salvador.

“Nunca pensé en lo fuerte que podría ser, hasta que estos dos maestros de vida me escogieron como mamá. Gracias, hijos, porque además de ser mis hombres, mi compañía, mi luz y mi fuente de inspiración, son la mejor decisión que he tomado”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Hoy me aplaudo, felicito, abrazo y me lleno de amor, porque jamás pensé ser la mamá que soy. Feliz Día de la Madre a todas, gracias por hacer de este universo un mejor lugar para los hijos. Somos y seremos siempre la fuerza que mueve el mundo”.

En las imágenes, que recibieron cientos de comentarios en pocos minutos, se puede apreciar a la presentadora de Caracol Televisión cuidando al pequeño Salvador en el hospital en medio de un difícil momento familiar.

“Este post está dedicado a las mamás cuidadoras, poderosas y fuertes, que hoy están en una clínica cuidando a sus niños que están pasando por alguna complicación de salud. Las abrazo y no están solas”, puntualizó.

La empresaria vallecaucana le dedicó finalmente una emotiva publicación en Instagram a su madre, a la que calificó como su mejor ejemplo de vida y le agradeció por todo el apoyo que le da todos los días.