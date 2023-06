Mhoni Vidente hizo predicciones sobre Alejandro Sanz. Habló de su crisis y afirmó que seguirá “enfermo”

Alejandro Sanz se convirtió en una de las grandes figuras españolas de la música actual, debido a la extensa trayectoria que marcó en la industria artística con temas como Corazón patío, Amiga mía, Mi soledad y yo y No me compares. Cada uno de sus proyectos, sus temas, sus letras y sus ritmos cautivaron a un gran grupo de seguidores, los cuales lo apoyaron de principio a fin en todo su crecimiento como cantante.

El español cautivó con su música y su talento. - Foto: Instagram @alejandrosanz

A pesar del éxito que alcanzó el español, las miradas de muchos curiosos se posaron en una inesperada y preocupante publicación que realizó en redes sociales, donde expresó lo mal que se encontraba en una etapa de su vida. El cantautor comentó que las situaciones no eran fáciles, se sentía triste y cansado, y estaba trabajando para mejorar poco a poco.

Alejandro Sanz publicó un mensaje contundente, donde expresó sus deseos de salir adelante y lidiar con las situaciones que aparecían en el camino. Este post desató comentarios y opiniones de quienes intentaron apoyarlo y enviarle sus buenas energías.

El cantante estaría en 'bancarrota' tras ser estafado por un amigo de confianza. - Foto: Getty Images

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, escribió el español.

No obstante, tiempo después, Alejandro Sanz se mostró con mejor semblante, pese a las noticias que rodearon su realidad y señalaron que todo estaría desordenado por problemas económicos y emocionales. El español se separó de su pareja sentimental y se enfrascó en la gira que estaba dando, reencontrándose con sus fanáticos y sus allegados de otros países.

Alejandro Sanz atravesó momento complejo - (photo by Medios y Media/Getty Images) - Foto: Getty Images

Ante todo lo que surgió en la prensa internacional, Mhoni Vidente hizo una lectura de cartas y lanzó predicciones relacionadas con el cantante. La cubana habló hace algunos días en El Heraldo y reveló que, posiblemente, el europeo demoraría en mejorar de esta crisis que apareció en su presente.

De acuerdo con la pitonisa, Alejandro Sanz entró en una fuerte depresión y se comenzó a agotar, al punto de quedar cansado y desanimado.

“Alejandro Sanz cumple 55 años... Es un hombre exitoso, que ha llevado su carrera bien, es una persona que entró en una depresión total por cuestiones de alcohol y drogas que lo superó, pero lamentablemente cuando tú tienes un problema de exceso, de lo que sea, de comida, de alcohol, de cigarro, de droga, cuando lo dejas te entran depresiones muy fuertes o llegan los estragos… él está haciendo una gira, pero lo siento muy cansado”, dijo la latina mostrando una carta.

Mhoni Vidente es una de las pitonisas más famosas de la televisión. - Foto: Instagram

“Ya quiere sentirse un poco más solo que antes, su mente lo está traicionando, lamentablemente, aquí está la carta de El Loco, detrás de Alejandro Sanz. Ahí te das cuenta de que después de la pandemia todos quedamos muy sensibles. Esta carta nos avisa que va a seguir enfermo, que va a tener sus altas y bajas, que lo tienen que cuidar mucho, vigilar para que no atente contra su vida”, agregó.

En esta charla en El Heraldo, Mhoni Vidente y Brenda Zamudio indicaron que esta confesión en redes sociales lo hizo ver como alguien muy humano, pues ayudaría de forma indirecta a otros que se sienten solos y pasan por lo mismo.