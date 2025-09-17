Disney+ es una de las plataformas de streaming más utilizadas por los amantes de las películas, series y documentales, gracias a su variedad en el contenido que le ha permitido captar la atención del público que accede para disfrutar de este servicio.

El catálogo incluye producciones originales y exclusivas de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Graphic con algunos éxitos como El Rey León, Toy Story, Loki, entre muchos más.

Asimismo, esta plataforma incluye nuevo contenido durante el año y para este mes de septiembre estas son las series y películas que ya se encuentran disponibles o se lanzarán.

19 de septiembre

LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia es una serie que está llena de aventuras galácticas en donde se enfrentan, pero también se hacen alianzas entre héroes y villanos. Una galaxia alterada, una misión, un poderoso artefacto y el humor, son los elementos que más resaltan.

Dolphins Up Close with Bertie Gregory: un documental sobre el naturista y cineasta que viaja a las Azores, un archipiélago en el Atlántico y se adentra una área protegida de Europa que por sus aguas dulces atrae a depredadores migratorios. La filmación se le dificulta y durante la travesía descubre la historia de la explotación marina.

Match: la reina de las citas, una película biográfica inspirada en la historia real de Whitney Wolfe Herd, la fundadora de Bumble, una aplicación de citas y se muestra su ingenio y perseverancia para abrirse camino en la industria tecnológica, dominada por hombres.

24 de septiembre

Tesoros Perdidos de Egipto: una serie documental basada en los sorprendentes hallazgos por parte de los mejores arqueólogos que compiten por descubrir los secretos de la antigua civilización.

Marvel Zombies: es una miniserie animada basada en Marvel Comics y narra la historia de una nueva generación de héroes que luchan contra una plaga para evitar que expanda en otras dimensiones.

Marvel Zombies, una de las series más esperadas por los amantes de la saga de Marvel. | Foto: Captura de YouTube Marvel Latinoamérica Oficial

26 de septiembre

Cleopatra’s Final Secret: expedición arqueológica es una película que trata sobre la búsqueda de la reina, una expedición liderada por la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, quien colabora con el explorador marino Bob Ballard.

30 de septiembre