‘Corcharon’ a Lionel Scaloni en plena rueda de prensa: le preguntaron por Volver al Futuro y así reaccionó

La reacción de Scaloni se hizo viral, por sus gestos y por su explicación ante la pregunta.

Redacción Deportes
9 de septiembre de 2025, 12:56 a. m.
Scaloni y una curiosa reacción por la película Volver al Futuro.
Scaloni y una curiosa reacción por la película Volver al Futuro. | Foto: Izq: TyC Sports / Der: Getty Images.

La última parada de la Selección Argentina, en eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, será visitando a Ecuador. El partido se jugará este martes 8 de septiembre, y aunque ambos equipos ya están clasificados, no dejan de ser tendencia.

Uno de los que se lleva los flashes es Lionel Scaloni, técnico albiceleste y campeón del mundo 2022. En rueda de prensa previa al juego con Ecuador, un periodista le preguntó por la reconocida película Volver al Futuro, y la reacción del estratega se volvió viral.

“Me imagino que viste la película Volver al Futuro”, arrancó diciendo el periodista. Scaloni no ocultó su sorpresa, quedó mudo e hizo gestos de duda. Luego, soltó: “Creo que... no, no sé”. “¿No la viste?”, insistió el comunicador; y Lionel otra vez habló: “No soy de ver muchas películas (...) no, no...”.

Para explicar el por qué de su referencia, el periodista dijo: “Bueno, viajan en el tiempo. Van al pasado y se reencuentran con su yo del pasado. Ayer (7 de septiembre) cumpliste siete años desde tu debut oficial con la Selección mayor. Te quería hacer un jueguito, por eso te preguntaba lo de la película”.

Y, finalmente, el periodista sentenció: “Si tuvieras la posibilidad de subirte a la máquina del tiempo, volver al 7 de septiembre de 2018 y encontrarte con ese Scaloni que estaba a punto de debutar con Argentina... ¿Qué le dirías? Sabiendo todo lo que ha pasado después”.

Para Scaloni, responder al juego pasó a un segundo plano, y prefirió aclarar: “La película no es que no la vi, no sé cuál (risas)... seguramente estarán diciendo ‘este cómo no la vio’, porque debe ser muy conocida, por lo que me dices”.

Contexto: Desde Argentina le llueven elogios a Juanfer Quintero: “Te facilita todo”

¿Qué más dijo Scaloni en rueda de prensa?

Sobre Ecuador: “Tienen un buen nivel de jugadores, es una buena prueba para nosotros. De Ecuador me preocupa todo, lo analizamos y es una de las mejores selecciones del mundo, no solo de Sudamérica. Nos va a poner las cosas difíciles a nosotros y al que le toque en el Mundial”.

Messi: “No hablé del Mundial con él (Messi). Sé que va a tomar con tranquilidad todo este tiempo, que se lo merece, y lo que decida estará bien”.

Si lo juega, este sería el último Mundial de Lionel Messi.
Messi ya se despidió, oficialmente, de las eliminatorias sudamericanas. | Foto: AFP

Cambios en la nómina: “Habrá cambios obligados, pero también creemos que es importante ver otros jugadores. La idea es hacer algunos cambios porque los que han jugado menos merecen demostrar que pueden estar”.

Lista definitiva al Mundial 2026: “No corresponde hablar de un porcentaje en la lista (...) No lo tengo claro. Estamos lejos todavía, pueden pasar un montón de cosas, aunque tenemos una cantidad de jugadores que siempre es la misma”.

*Con información de AFP

