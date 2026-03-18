Top 10 de las mejores películas para ver hoy, 18 de marzo, en Netflix

El movimiento no se detiene en Netflix. En los últimos meses, la plataforma ha sumado estrenos sin parar, entre producciones originales, títulos recién llegados y otros que, gracias al ruido en redes, terminaron metiéndose de lleno en la conversación.

Esa combinación de novedades con contenidos que siguen pegados en el gusto del público ha hecho que varios títulos se mantengan durante días en lo más visto, confirmando el impacto que todavía tiene el catálogo a nivel global.

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre. Foto: Getty Images - Logo Netflix

Con ese panorama, así se mueve el top 10 de películas y series para este miércoles, 18 de febrero de 2026, en Netflix.

Top 10 de películas en Netflix para ver hoy 18 de marzo de 2026

Máquina de guerra

En su última misión de entrenamiento, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable.

Doble riesgo

Tras ser condenada y encarcelada injustamente por el asesinato de su esposo, una mujer planea su venganza cuando descubre que él sigue vivo.

Jerarquía

Justo antes del mayor golpe de su historia, la meticulosa operación criminal de dos hermanos comienza a descarrilarse con el regreso de una figura del pasado.

Trolls 3: se armó la banda

Cuando dos ambiciosos cantantes sin talento secuestran a su hermano, Ramón deberá reunir a la boy band familiar para rescatarlo... con ayuda de Poppy.

Five Nights at Freddy’s

Tras aceptar un turno nocturno en un restaurante que cerró sus puertas, un guardia en apuros debe sobrevivir al acecho de una aterradora banda de animatrónicos poseídos.

El espantatiburones

Una mentirita piadosa convierte a un pequeño pez en un héroe inesperado. Pero cuando la verdad sale a la luz, hace equipo con un enorme tiburón blanco para protegerse.

Guasón 2: Folie à Deux

Un payaso nihilista y peligroso encuentra el amor con una compañera de hospital. Sus fantasías compartidas desatan un violento y musical descenso hacia la oscuridad.

El paseo 8

La luna de miel de una pareja termina en un total desastre cuando se unen los suegros con un solo objetivo: separarlos para evitar que un secreto familiar salga a la luz.

Una pareja explosiva

Un cómico policía de Los Ángeles acepta a regañadientes supervisar a un detective de Hong Kong que llega para encontrar a la hija secuestrada del embajador de China.

Super Mario Bros.: la película

Un par de plomeros valientes de Brooklyn se teletransportan al Reino Champiñón donde, junto a una princesa, luchan contra una tortuga tiránica que escupe fuego.