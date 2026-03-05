Series

¿Por qué todos hablan sobre esta película? El fenómeno de ciencia ficción que arrasó en nominaciones ya está en HBO Max

Pese a que es de ciencia ficción, este filme cuenta con testimonios de la vida real.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

5 de marzo de 2026, 12:22 p. m.
¿Por qué la película 'District 9' llama tanto la atención de la crítica?
¿Por qué la película 'District 9' llama tanto la atención de la crítica? Foto: X: @IndieWire

En el mundo del cine, el género de la ciencia ficción es uno que guarda demasiados seguidores, sobre todo cuando hay filmografías que cuentan historias nunca pensadas que tienen además toques de acción.

Uno de los temas que se suele abordar en este género cinematográficos es el de los aliens y las invasiones, pero pese a que casi siempre se muestra que estas historias se dan en Nueva York, existe una película que toca este tema aunque lo aleja de Norteamérica para centrarlo en África.

Se trata de Sector 9 (District 9), la película de Neill Blomkamp y producida por Peter Jackson que revolucionó los efectos visuales y se convirtió en la más aclamada por la crítica en su momento.

¿De qué trata ‘Sector 9 (District 9)’?

La historia de esta película se ubica en la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica. En este lugar se vive una realidad alterada en que una nave espacial gigante quedó varada hace 20 años.

Cuando se menciona nave especial, normalmente se espera que se trate de extraterrestres, conquistadores, o algún tipo de héroe. Sin embargo, en esta historia se habla de visitantes que son refugiados desnutridos y marginados.

La trama de esta historia sigue a Wikus van de Merwe, que es un burócrata que tiene el objetivo de desalojar a estos seres de su barrio para llevarlos a un campo de concentración.

YouTube video DyLUwOcR5pk thumbnail

Todo esto cambia cuando Wikus se expone a un combustible alienígena que comienza a alterar su ADN, lo que hace que Wikus se convierta en el hombre más buscado del planeta y que, además, sea el único que logre entender el horror que han vivido los visitantes.

Una de las razones que hace que esta película llame tanto la atención de la crítica es que no es una historia inventada, sino una alegoría directa del apartheid, un hecho de racismo que sacudió a África.

¿Qué películas nominadas a los Premios Óscar están en Netflix? Vea el listado oficial

Un dato curioso de esta película es que algunos de los testimonios que se pueden escuchar no hacen parte del guion. La producción de este filme entrevistó a sudafricanos sobre la migración de Zimbabue y Nigeria, y dichas respuestas fueron editadas para que pareciera que eran dichas por alienígenas.

Este filme logró tanto su objetivo, que fue uno de los más aclamados por la crítica. En Rotten Tomatoes obtuvo un prestigioso 90 % de aprobación y en medios como Variety y The Hollywood Reporter la catalogaron como una “triunfante anomalía” que logró ser nominada a la categoría de mejor película en los Premios Óscar del año 2010.

Noticias Destacadas