Televisión

Netflix sorprende con decisión y anuncia que transmitirá en vivo concierto de retorno de la banda BTS

La plataforma compartió el anuncio de uno de los proyectos musicales más esperados de los últimos años.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
3 de febrero de 2026, 5:44 p. m.
BTS confirma dos conciertos en Colombia para 2026; estos serían los precios de las entradas.
BTS confirma dos conciertos en Colombia para 2026; estos serían los precios de las entradas. Foto: x

El gigante del streaming Netflix anunció este martes que transmitirá en vivo el concierto de regreso de la popular banda surcoreana BTS, cuyos integrantes vienen de concluir su servicio militar obligatorio.

El estelar grupo de K-pop interrumpió su actividad en 2022 por el reclutamiento de sus siete miembros.

La banda confirmó el lanzamiento del álbum ARIRANG para el 20 de marzo y al día siguiente un concierto gratuito en la plaza Gwanghwamun de Seúl, antes del inicio de una gira.

Aliste el bolsillo: la millonada que costaría ver a BTS en Bogotá tras el anuncio de su gira mundial

Netflix anunció que esa presentación gratuita será transmitida en vivo a más de 190 países.

Arcadia

‘La empleada’: ¿en qué plataforma de streaming se podrá ver el nuevo thriller psicológico de Sydney Sweeney?

Televisión

Estrenos que llegarán a Netflix la primera semana de febrero de 2026

Televisión

Estrenan documental sobre la vida de Rudi Haymann, veterano de la Segunda Guerra Mundial y sobreviviente del Holocausto

Televisión

Apple TV+: los estrenos imperdibles para ver este sábado 31 de enero de 2026

Televisión

Disney+: series, películas y más estrenos que llegan a la plataforma para febrero 2026

Arcadia

‘Wonder Man’: actuaciones excepcionales de Ben Kinglsey y Yahya Abdul-Mateen II elevan este estreno de Marvel

Televisión

Una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max

Gente

El “Ejército” de fans que reforesta Lima: El fenómeno social y ambiental de las fans de BTS ante su llegada a Perú

Gente

Aliste el bolsillo: la millonada que costaría ver a BTS en Bogotá tras el anuncio de su gira mundial

Gente

Es oficial: BTS anuncia su regreso mundial en 2026: ¿Vendrán a Colombia por primera vez?

El disco ARIRANG —cuyo nombre alude a una canción folclórica coreana sobre la añoranza y la separación, muy querida en Corea del Sur— será su primero desde la antología “Proof”, de 2022.

El nuevo álbum “contiene una reflexión profunda sobre el origen e identidad del grupo”, señaló Netflix, que anunció también un documental sobre el regreso de la agrupación titulado “BTS: el retorno”, que será lanzado el 27 de marzo.

BTS
La agrupación BTS. Foto: FilmMagic

La gira mundial comenzará en abril y tendrá 79 presentaciones en 34 ciudades, incluyendo varias latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, además de Madrid, según su sello discográfico HYBE.

Antes de su servicio militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (3.700 millones de dólares) anuales en Corea del Sur, equivalente a 0,2 % del PIB total del país, según el Instituto Coreano de Cultura y Turismo.

*Con información de AFP.

Más de Televisión

BTS confirma dos conciertos en Colombia para 2026; estos serían los precios de las entradas

Netflix sorprende con decisión y anuncia que transmitirá en vivo concierto de retorno de la banda BTS

Amanda Seyfried es Nina Winchester y Sydney Sweeney es Millie Calloway en 'The Housemaid.' Foto: cortesía Lionsgate

‘La empleada’: ¿en qué plataforma de streaming se podrá ver el nuevo thriller psicológico de Sydney Sweeney?

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Estrenos que llegarán a Netflix la primera semana de febrero de 2026

Documental 'Rudi Haymann: testigo y protagonista' de History 2.

Estrenan documental sobre la vida de Rudi Haymann, veterano de la Segunda Guerra Mundial y sobreviviente del Holocausto

Apple TV+ llega a Android

Apple TV+: los estrenos imperdibles para ver este sábado 31 de enero de 2026

La plataforma empezó a restringir el uso de contraseñas compartidas en Estados Unidos.

Disney+: series, películas y más estrenos que llegan a la plataforma para febrero 2026

'Wonder Man' une a dos talentos de generaciones distintas para gran efecto.

‘Wonder Man’: actuaciones excepcionales de Ben Kinglsey y Yahya Abdul-Mateen II elevan este estreno de Marvel

Industry, una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max

Una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max

Simon Williams/Wonder Man (Yahya Adbul-Mateen II) in Marvel Television's WONDER MAN, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel Television. © 2025 MARVEL.

¿A qué hora se estrena ‘Wonder Man’, la nueva serie de Marvel?

"Estrenos y novedades de Apple TV+ en febrero de 2026 "

Estrenos y novedades de Apple TV+ en febrero de 2026

Noticias Destacadas