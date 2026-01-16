El fenómeno global que ha redefinido la industria de la música está de regreso. El anuncio del retorno de BTS a los escenarios no solo desató la euforia de sus seguidores, también abrió la gran pregunta sobre cuánto costará asistir a sus conciertos en la capital colombiana.

El regreso triunfal: un nuevo álbum en el horizonte

La confirmación de este hito histórico para el entretenimiento en el país llega apenas días antes de su esperado retorno musical. Según informó la agencia HYBE Labels, el septeto conformado por RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook lanzará su quinta producción de estudio el próximo 20 de marzo de 2026.

Este trabajo, titulado tentativamente como BTS The 5th Album, estará compuesto por 14 canciones inéditas que marcarán el inicio de una nueva era tras la pausa obligatoria por el servicio militar de sus integrantes. La expectativa es total, pues será la primera vez que el grupo presente un álbum completo y una gira de esta magnitud en los últimos años.

Bogotá: parada obligatoria en el ‘World Tour’

La serie de conciertos comenzará en su natal Corea del Sur y se extenderá por las principales ciudades de Estados Unidos, Europa y Asia. Sin embargo, la gran sorpresa para la región fue la inclusión de Colombia en el itinerario oficial.

La banda surcoreana se presentará en Bogotá los días 2 y 3 de octubre de 2026. Estas fechas se perfilan como las más esperadas del año, consolidando a la ciudad como un epicentro de los grandes eventos musicales en América Latina. Aunque todavía no se ha revelado el recinto oficial (se especula entre el Estadio El Campín o el Coliseo Medplus), la logística ya promete ser una de las más grandes jamás vistas en el país.

¿Cuánto costarán las boletas? Aliste su bolsillo

Por ahora, los organizadores locales no han revelado los precios oficiales ni las fechas de preventa. Varios medios han llevado a cabo análisis basados en las giras anteriores de la banda y el comportamiento actual del mercado de conciertos en Colombia.

Tomando como referencia el valor del dólar proyectado y los precios en otros países, las entradas se dividirían en los siguientes rangos aproximados:

<b>Localidad</b> <b>Precio Estimado (USD)</b> <b>Precio Estimado (Pesos Colombianos - COP)</b> Localidad Económica $75 - $150 $300.000 - $600.000 Localidad Intermedia $200 - $350 $800.000 - $1.400.000 Zonas Premium / VIP $400+ Desde $1.600.000 en adelante

Estos valores son proyecciones y pueden variar según los costos logísticos y los impuestos locales que se anuncien en las próximas semanas.

El impacto del ARMY en Colombia

La serie de conciertos comenzará en Corea del Sur y recorrerá Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, siendo Bogotá una parada estratégica. Por su parte, el club de fans enfatiza la importancia de que las ARMYS comiencen a realizar sus cuentas desde ya, dado que la demanda superará por mucho la oferta de boletas disponibles.

BTS no es un desconocido para el público colombiano; aunque es su primera gran gira de este tipo en el país, el ARMY local es uno de los más activos en redes sociales, logrando posicionar tendencias diarias y liderando las listas de streaming en plataformas como Spotify y YouTube en territorio nacional.

La “Bangtanmanía” está más viva que nunca, y el próximo octubre de 2026 promete ser un mes que quedará grabado en la historia de la cultura pop en Colombia.