Gente

Es oficial: BTS anuncia su regreso mundial en 2026: ¿Vendrán a Colombia por primera vez?

BTS confirma su regreso oficial en 2026 con nuevo álbum y gira mundial. Descubra las fechas clave y los indicios que ilusionan al ARMY con un concierto en Colombia.

Valentina Rueda Rodríguez

10 de enero de 2026, 1:48 a. m.
El renacer de los reyes del K-pop:

La espera ha terminado para el ARMY. Tras casi cuatro años de una pausa obligatoria que marcó un antes y un después en la industria musical global, BTS ha anunciado oficialmente su regreso a los escenarios en la primavera de 2026, prometiendo recuperar el trono del K-pop con un nuevo proyecto discográfico y una gira de magnitudes sin precedentes.

El fin de la era militar y el renacer de los siete

Desde que los integrantes de la agrupación iniciaron su proceso de reclutamiento en las fuerzas armadas de Corea del Sur, el mundo del entretenimiento quedó en vilo. El proceso de finalización del servicio militar de figuras como Jungkook, Suga, Jimin, V y RM ha sido el cronómetro que los fanáticos siguieron día a día.

Este retorno no es solo una reunión; es un hito histórico. Tal como destaca The New York Times, el regreso de BTS representa un momento de validación para el género, demostrando que su impacto cultural es capaz de sobrevivir a la inactividad grupal. El anuncio pone fin a los rumores y establece una hoja de ruta clara para el 2026.

Fechas clave: Álbum y Gira Mundial 2026

El regreso de la “boy band” más grande del planeta viene acompañado de datos concretos que ya tienen a los buscadores operando a máxima capacidad. La agrupación confirmó que su próximo álbum contará con 14 canciones inéditas. Estos son los hitos que debe marcar en su calendario:

  • 14 de enero de 2026: Se revelarán oficialmente los detalles y las fechas de la gira mundial.
  • 16 de enero de 2026: Apertura de la preventa mundial del nuevo disco.
  • 20 de marzo de 2026: Lanzamiento oficial del álbum en todas las plataformas.

Este será el primer gran despliegue de la banda desde su última gira en 2022, cerrando un ciclo de madurez personal y profesional para Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

¿BTS en Colombia? Las pistas que ilusionan al ARMY

La noticia ha cobrado un tinte especial en territorio nacional. Aunque la banda nunca se ha presentado en el país, la posibilidad de que BTS incluya a Colombia en su próxima gira mundial ha comenzado a ganar fuerza. La comunidad de seguidores ha detectado movimientos inusuales en la industria de eventos local.

Específicamente, el perfil de OCESA Colombia, la promotora de conciertos más importante del país, así como Ticketmaster, comenzaron a seguir las cuentas oficiales de la banda en redes sociales. En el ecosistema del espectáculo, estos movimientos suelen preceder a los anuncios de grandes giras, ya que las empresas preparan la logística de venta antes de hacer público el evento.

Un impacto que trasciende la música

Desde su formación, BTS ha construido una relación estrecha con Colombia a través de plataformas digitales, donde el país figura constantemente entre los mercados que más consumen su música en América Latina. Rolling Stone ya ha catalogado este anuncio como “el regreso más esperado de la década”, subrayando que la infraestructura de la gira 2026 buscará superar los récords de asistencia establecidos previamente.

El 14 de enero será el día “D” para los fanáticos colombianos. De confirmarse una fecha en el Estadio El Campín o en el Coliseo Medplus, estaríamos ante el evento musical más importante de la historia reciente del país, consolidando a Colombia como una parada obligatoria para el K-pop de élite.

