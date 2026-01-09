Luto en Colombia: fallece la pintora santandereana Beatriz González, referente del arte latinoamericano

El arte colombiano se viste de luto. Este jueves se confirmó la partida de la maestra Beatriz González, la artista que no solo pintó cuadros, sino que logró retratar el alma y las heridas de toda una nación a través de su lente artístico.

Una partida que conmueve al país

La triste noticia del fallecimiento de la maestra santandereana Beatriz González Aranda fue confirmada inicialmente por su hijo, Daniel Ripoll, en las horas de la tarde. Minutos después, el periodista Alberto Casas, a través de los micrófonos de W Radio, ratificó el deceso en Bogotá este 9 de enero, calificando el suceso como un hecho que “afecta a la cultura y la historia de Colombia porque se trata de una de las personas más representativas del país, una verdadera joya”.

Aunque por el momento las causas exactas de su muerte no han sido confirmadas oficialmente por sus allegados, la noticia se encuentra en desarrollo mientras el mundo de la cultura comienza a volcarse en mensajes de condolencias y admiración hacia su familia.

Beatriz González: la cronista de nuestra historia

Nacida en Bucaramanga en 1932, González fue mucho más que una pintora; fue una pensadora crítica que utilizó el arte como una herramienta de registro social. Se le reconoce como la “cronista visual de la memoria del país”, una figura que supo leer entre líneas las tragedias nacionales para convertirlas en un lenguaje artístico universal.

Beatriz González, 'Empalizada', 2001. Foto: Juan Rodríguez Varón

A lo largo de su trayectoria, fue pintora, grabadora, investigadora y curadora. Su carrera se lee como un inventario de los gestos y obsesiones de Colombia. Se le atribuye el impulso pionero de un “pop local”, pero su visión fue mucho más profunda. González tomó imágenes de periódicos, de la cultura popular y de las casas de barrio para devolverlas cargadas de un sentido político y social desgarrador.

El arte como lucha contra la “anestesia” de la violencia

Para la maestra González, el arte tenía una función ética. La artista sentenció una frase que hoy resuena como su testamento espiritual: “Los artistas estamos para que la memoria no se tire a la basura”.

Comprendió, antes que la mayoría de sus contemporáneos, que la repetición constante de imágenes de violencia en la prensa masiva terminaba por anestesiar a la sociedad. Su obra fue una lucha frontal contra esa indiferencia. Sus pinturas de cuerpos vencidos y escenas de duelo no buscaban el adorno, sino la evidencia. Como bien señaló la Bienal Internacional de Arte y Ciudad Bog25, la maestra “ocupa un puesto central en la historia del arte contemporáneo colombiano”, gracias a una voz que resonó mucho más allá de las fronteras nacionales.

'Paz' muestra a miembros de la comunidad indígena kogui celebrando con música la restitución de sus tierras. Foto: cortesía Casas Riegner / A.P.I.

La obra de Beatriz González es un espejo en el que Colombia se mira para no olvidar. Sus piezas han habitado desde los museos más prestigiosos del mundo hasta el imaginario colectivo del colombiano de a pie. Su enfoque en la política y la cultura popular permitió que generaciones de nuevos artistas encontraran en ella una guía para entender cómo el arte puede ser, al mismo tiempo, estético y profundamente político.

Hoy, con su partida, el país pierde a una de sus mentes más lúcidas. Sin embargo, como ella misma lo planeó, su obra queda como un resguardo para que nuestra historia —con sus luces y sombras— nunca sea arrojada al olvido.

Noticia en desarrollo…