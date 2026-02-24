Sanautos anuncia la apertura de una nueva sala Renault en Bogotá

Como parte de su expansión, Renault anuncia la apertura de Sanautos Morato, una nueva sala ubicada en Bogotá.

“Sanautos Morato es nuestra apuesta para seguir creciendo en el país y consolidar nuestra presencia en un sector que viene mostrando una fuerte recuperación impulsada por factores como tasas de cambio más favorables y el auge de nuevos modelos sostenibles”, afirma Liliana Sánchez, gerente comercial de Grupo Sanautos.

De acuerdo con el más reciente boletín de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el mercado automotor colombiano cerró 2025 con un crecimiento del 26.4% frente a 2024. Entre las marcas más vendidas, Renault ocupó el segundo lugar con 33.658 unidades y en diciembre, la Renault Duster fue el modelo más vendido del mes, con 1.137 unidades.

A la nueva sala llegarán novedades en modelos híbridos como la Renault Koleos E-Tech, una Suv con cinco modos de conducción para diferentes caminos y momentos, motor 1.500 turbo y dos generadores eléctricos que entregan en conjunto 241 caballos de potencia, la Arkana Sprit Alpine, con tecnología híbrida de última generación y la todo terreno Duster E-Tech con silueta robusta, barras de techo modulares y guardabarros reforzados. También se destacan los modelos 100% eléctricos como el Renault Kwid E-Tech – y el Megane E-Tech, con una oferta de eficiencia, innovación y cero emisiones.

Esta apertura se suma a las 17 salas Renault de Sanautos en el centro y el oriente del país, dos de las cuales abrieron operación en el segundo semestre de 2025 en Fusagasugá y Girardot.