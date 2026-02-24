Cápsula

Sanautos anuncia la apertura de una nueva sala Renault en Bogotá

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 3:01 p. m.
Renault Sanautos
Renault Sanautos Foto: Cortesía

Como parte de su expansión, Renault anuncia la apertura de Sanautos Morato, una nueva sala ubicada en Bogotá.

“Sanautos Morato es nuestra apuesta para seguir creciendo en el país y consolidar nuestra presencia en un sector que viene mostrando una fuerte recuperación impulsada por factores como tasas de cambio más favorables y el auge de nuevos modelos sostenibles”, afirma Liliana Sánchez, gerente comercial de Grupo Sanautos.

De acuerdo con el más reciente boletín de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el mercado automotor colombiano cerró 2025 con un crecimiento del 26.4% frente a 2024. Entre las marcas más vendidas, Renault ocupó el segundo lugar con 33.658 unidades y en diciembre, la Renault Duster fue el modelo más vendido del mes, con 1.137 unidades.

A la nueva sala llegarán novedades en modelos híbridos como la Renault Koleos E-Tech, una Suv con cinco modos de conducción para diferentes caminos y momentos, motor 1.500 turbo y dos generadores eléctricos que entregan en conjunto 241 caballos de potencia, la Arkana Sprit Alpine, con tecnología híbrida de última generación y la todo terreno Duster E-Tech con silueta robusta, barras de techo modulares y guardabarros reforzados. También se destacan los modelos 100% eléctricos como el Renault Kwid E-Tech – y el Megane E-Tech, con una oferta de eficiencia, innovación y cero emisiones.

Vehículos

Fenómeno ‘therian’ no es ajeno al mundo de los carros: así se refleja el espíritu animal de cada una de las marcas

Turismo

La historia secreta del Renault amarillo encima de una roca en la vía a Zapatoca, Santander, que se ha vuelto muy turístico

Vehículos

¿Qué carros exporta Colombia a Ecuador? Negocio se vería afectado por la guerra la guerra comercial entre ambos países

Esta apertura se suma a las 17 salas Renault de Sanautos en el centro y el oriente del país, dos de las cuales abrieron operación en el segundo semestre de 2025 en Fusagasugá y Girardot.

Renault

