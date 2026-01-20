Miles de carros eléctricos son retirados por riesgo de atropello a peatones

General Motors ordenó el retiro de unos 80.000 vehículos Equinox EV modelos 2025 y 2026, en Estados Unidos, por un problema detectado en algunas de sus unidades y que tiene como protagonista el sistema de sonido que deben emitir los vehículos híbridos y eléctricos cuando circulan por debajo de los 10 kilómetros por hora.

“Advertencia urgente” por muertes provocadas por airbags: estos son los carros que se han visto involucrados

La compañía realizó una investigación y decidió retirar estos vehículos. Foto: El País

Según el informe publicado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), la propia compañía realizó una investigación y determinó ordenar el retiro de estos vehículos.

“El 30 de septiembre de 2025, un ingeniero de GM presentó un informe al programa Speak Up For Safety (SUFS) de GM tras las pruebas internas de GM realizadas a un Chevrolet Equinox EV 2025 que no cumplía con los requisitos de la norma FMVSS 141, sección 5.4, que establece el cambio relativo de volumen al circular desde parado hasta 10 km/h. Estas pruebas se relacionaban con la investigación interna de GM sobre la condición en cuestión en el retiro 25V639 de la NHTSA", señala el informe de la entidad que regula la seguridad en los vehículos en Estados Unidos.

“GM inició una investigación de producto el 18 de noviembre de 2025. La investigación de GM determinó que, si bien las calibraciones del software utilizadas para los modelos 2025 y 2026 difieren, es posible que ambas versiones del software no cumplan con el requisito de cambio relativo de volumen al circular desde parado hasta 10 km/h. Las calibraciones de los modelos 2025 y 2026 difieren de la calibración utilizada para los vehículos 2024 y de la calibración utilizada para solucionar los vehículos 2024, según el retiro de la NHTSA 25V639″, agregó.

Ford y BYD planean alianza que llevó al gobierno de Estados Unidos a irse contra la fabricante china: “Depredador de precios”

Su interior obedece a las nuevas tendencias minimalistas de los carros eléctricos. Foto: Suministradas a Semana

Al respecto, las investigaciones realizadas, además de identificar la falla, le permitieron a la compañía dar un parte de tranquilidad, pues no tienen registro de accidente o lesiones provocadas por esta falla.

“El 11 de diciembre de 2025, la Autoridad de Decisión de Acciones de Campo de Seguridad (SFADA) de GM decidió realizar un retiro por incumplimiento. GM no tiene conocimiento de ningún incidente de campo relacionado con esta condición”, señalan los documentos publicados por la NHTSA.

¿Cómo se solucionará el problema?

Según la investigación, la compañía acudirá a actualizar el software de forma remota en los vehículos que soporten este procedimiento y a través de visitas a los talleres para quienes no cuenten con el servicio de conectividad.

Precio de la revisión técnico-mecánica para motos y carros en 2026; hay que alistar el bolsillo

Algunos vehículos podrán ser actualizados de forma remota sin tener que acudir a un taller. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“GM actualizará el software del módulo de control de la carrocería (BCM) del vehículo. En el caso de los vehículos que pueden recibir cambios de software mediante tecnología inalámbrica por aire (OTA), los propietarios que hayan aceptado los términos y condiciones aplicables podrán aceptar estos cambios de software vía OTA sin tener que acudir a un concesionario. Como alternativa, todos los propietarios pueden realizar las actualizaciones en un concesionario GM”, explicó el ente regulador norteamericano.