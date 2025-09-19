Andrés Rojas levantó tierrero por decisión en Copa Libertadores: Conmebol lo acabó de hundir

Otra vez el arbitraje colombiano es tema de conversación en Sudamérica. Infortunadamente, por lo malo, tras la actuación errada del juez Andrés Rojas, en el Maracaná de Río de Janeiro.

En medio del juego de ida de los cuartos de final de Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, el juez bogotano falló en la expulsión a Gonzalo Plata.

Las repeticiones de una infracción que se produjo muestran que el citado de Flamengo y Facundo Rodríguez fueron a un balón, pero en la falta no es culpable quien recibe la tarjeta roja.

Andrés Rojas expulsando incorrectamente a Gonzalo Plata. | Foto: Getty Images

En dicho instante la discusión acalorada de los jugadores de ambos clubes se dio; varios encararon a Rojas para que se revirtiera la decisión, pero este se mantuvo firme.

Un día después de la polémica apareció Conmebol con los audios VAR de la conversación que tuvo el central y sus asistentes.

En la explicación previa hecha por el organismo rector del fútbol sudamericano, estos dan cuenta de un error de parte de Rojas en su decisión sobre Plata.

“El árbitro observa la acción, amonesta incorrectamente al atacante de casaca roja y negra, mostrando la tarjeta roja por doble amonestación”, condenando así al juez colombiano.

🚨#AHORA | #Conmebol publicó el audio VAR de la expulsión de Gonzalo #Plata en #Flamengo-#Estudiantes



📌En el análisis califican como INCORRECTA la segunda tarjeta amarilla y que el VAR no pudo intervenir porque "la jugada no forma parte del protocolo"



📌La dirigencia del club… pic.twitter.com/EQkx9px538 — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) September 19, 2025

A su vez explican los motivos por los cuales no hubo intervención del VAR. “Solo puede intervenir en goles, penales, tarjeta roja directa y confusión de identidad”, explican.

De esta forma queda el mal sabor de boca de un nuevo fallo por parte de los jueces colombianos en escenarios de gran importancia como la Libertadores.

Dicho fallo para Rojas le podría implicar complicaciones en su futuro cercano, tales como sanciones y hasta la ausencia en el próximo Mundial United 2026.

Filipe Luis revira contra Rojas

Flamengo se sintió afectado por lo decidido por parte juez colombiano, al punto que su entrenador, Filipe Luis, no se calló el malestar en rueda de prensa.

“Desafortunadamente, hoy el árbitro quiso ser el protagonista del partido", criticó el brasileño ante los medios de comunicación.

Filipe Luís detonou a atuação da arbitragem após a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Estudiantes. Revoltado com o desempenho de Andres Rojas, da Colômbia, o treinador rubro-negro pediu para que o árbitro não apite mais jogos da competição sul-americana. pic.twitter.com/AaIxtU0vXo — ge (@geglobo) September 19, 2025

“Cuando eso sucede, cobra sin concentrarse, sin mirar las jugadas que debería mirar”, le tiró un dardo a Rojas de su actuación en Río de Janeiro.

Para Luis no solo fue la expulsión errada en contra, sino un conjunto de malos actos que tuvo el capitalino en medio del juego.

“Estuvo el penal de Lino en la primera parte, las faltas con tarjeta amarilla, la arrogancia extrema y una actitud muy permisiva hacia su equipo”, describió.

Al parecer, para el entrenador se dio una persecución en contra de su jugador hasta encontrar razón mínima para sacarlo del partido.

“Me gustaría mucho que explicaran cómo un árbitro pudo tener tantas ganas de expulsar a un jugador como las que tuvo de expulsar a Plata”.

Y finalmente, Filipe le mandó un recado directo a la Conmebol, donde exigió la remoción de Andrés Rojas de próximos partidos en el certamen continental.