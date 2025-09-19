Borrada a Jorge Carrascal en Flamengo tiene razón; DT dio desolador parte a meses del Mundial

Flamengo de Brasil jugó en la noche del jueves la ida de los cuartos de final ante Estudiante de La Plata, de Argentina.

Fue un juego de fase final, que dejó al local en el Maracaná como ganador del primer mano a mano por 2-1.

En Argentina, el próximo 25 de septiembre se llevará a cabo la vuelta, para definir quién será el semifinalista de la llave donde irían ante Racing o Vélez.

Flamengo y Estudiantes en el juego de ida de cuartos por Copa Libertadores. | Foto: Getty Images

Para Colombia el juego celebrado en la noche anterior tenía gran importancia, dado que se podría dar la participación de Jorge Carrascal.

Después de haber sido transferido desde Rusia, el volante nacional arribó al Mengao como uno de los hombres para la creación del onceno dirigido por Filipe Luis.

Con el paso de las semanas se ha evidenciado cuál es el rol que llevará Carrascal en el equipo; un suplente estrella.

Infortunadamente, así parece ser la radiografía del presente del volante, luego de que en el primer partido de cuartos no haya sido tenido en cuenta.

Por esa decisión del entrenador de mantener sentado al de Selección Colombia, este fue consultado en rueda de prensa.

En su análisis por el caso en particular del cartagenero, Filipe Luis no maquilló ni un poco su respuesta.

“En cuanto a Carrascal, la situación es que un jugador que originalmente compite por la posición con De Arrascaeta (pierde), dado que está en su mejor momento”, soltó sin tapujos.

Jorge Carrascal retornó de Rusia para tener su primera experiencia en Brasil | Foto: Captura de @Flamengo

Esas borradas constantes de Carrascal corresponden a que, de momento, no se ve cómo vaya a tener cabida en lugar del uruguayo.

“Es muy difícil para un jugador nuevo competir con uno de los mejores jugadores de Brasil en este momento, si no el mejor”, le sentenció a Jorge.

A su vez, el exjugador convertido en entrenador dijo no prestar atención a la alta inversión que haya hecho ‘Fla’ por Carrascal.

“Para mí, no importa si el jugador costó 100 millones o si es de la cantera, pongo lo que creo que es mejor para el equipo, y no importa si gana 5.000 o 5 millones, jugará quien yo considere mejor en ese momento. Así que no pienso en por qué el club gastó más o menos”, apuntó.

Sobre el mismo caso, y la inclusión de otros por encima de ‘Carrasca’ cuando sacó a Arrascaeta, se le oyó decir un par de cosas más.

“Al elegir a Luiz Araújo en lugar de Arrascaeta y a Bruno Henrique en lugar de Pedro, en ese momento, nuestro equipo perdía el control del partido, perdía territorio”, dijo.

“Con el balón, lo hacíamos muy bien, pero sin él, no remontábamos tan bien como al principio, y nuestro equipo empezó a sufrir. Opté por poner piernas”, sumó.

De esta forma queda demostrado que la banqueada para Carrascal en Brasil, así como se ha dado en Selección Colombia, podría extenderse.