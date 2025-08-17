Suscribirse

Referente de la selección uruguaya se deshace en elogios para Jorge Carrascal

Carrascal espera poder consolidarse como titular en el ‘mengao’.

Redacción Deportes
17 de agosto de 2025, 7:51 p. m.
Jorge Carrascal tendrá su segundo paso por Sudamérica. Ya tuvo una época en River Plate entre 2018 y 2021.
Carrascal espera poder consolidarse como titular en el Mengao. | Foto: Getty Images

El volante Jorge Carrascal sigue a paso firme su adaptación en Flamengo. Luego de realizar su debut oficial con el mengao ante Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores, el colombiano sigue preparándose de buena manera para ganarse un lugar en el XI titular en el próximo compromiso contra el mismo rival, pero esta vez por la liga de Brasil.

La llegada de Carrascal a Flamengo generó mucha expectativa para la segunda parte de la temporada 2025: En el equipo mengao consideran que el colombiano puede ser ese salto de calidad que le ha faltado al equipo en las últimas temporadas y pueda aportar su talento para el remate del año, donde no solo tienen el objetivo de conseguir el Brasileirao, sino también conquistar la Copa Libertadores, donde son uno de los favoritos a hacerse con el título continental.

Giorgian De Arrascaeta, el gran ausente de Flamengo en la final de ida de la Copa de Brasil 2023
Giorgian De Arrascaeta, referente de la Selección uruguaya, se deshace en elogios para Jorge Carrascal. | Foto: Getty Images

Elogios para Carrascal en Flamengo

Carrascal recibió grandes elogios del capitán y referente del equipo, Giorgian De Arrascaeta. En conferencia de prensa previo al crucial duelo frente a Internacional, el uruguayo habló de la contratación del volante colombiano, a quien destacó por sus cualidades y características, las cuales ayudarán a potenciar al equipo de cara a lo que resta de temporada.

Contexto: Figura de Selección Colombia no va más en Europa: ya fue oficializada en club de México

“Es un jugador que llega para ayudar muchísimo, para potencializar nuestro grupo y elenco. Está conociendo un poco lo que es Flamengo, el fútbol brasileño, la gente sabe aquí que la exigencia es muy grande, entonces tenemos que tener calma porque es un jugador que tiene muchas cualidades y no va a tardar en demostrar eso dentro del campo”, aseguró el jugador de la selección uruguaya en la rueda de prensa cuando fue preguntado por el impacto de Carrascal en el club.

Carrascal buscará ser referente en Flamengo

Durante este mercado de transferencias, varios colombianos llegaron a Brasil con la intensión de levantar su nivel futbolístico y ser tenidos en cuenta para la Selección Colombia. Carrascal no es la excepción, y en el mengao están conscientes de eso.

Jorge Carrascal retornó de Rusia para tener su primera experiencia en Brasil
Jorge Carrascal retornó de Rusia para tener su primera experiencia en Brasil | Foto: Captura de @Flamengo

“Carrascal tiene mucha calidad. Es un jugador que yo tengo una esperanza de que sea ídolo de este club en los próximos años, porque es el típico jugador que al aficionado le va a encantar ver por lo bien que trata la pelota”, manifestó el entrenador Filipe Luis, cuando el colombiano recibió su primera convocatoria en el duelo ante Mirassol, aunque no debutó.

