Figura de Selección Colombia no va más en Europa: ya fue oficializada en club de México

Colombia se ha convertido en un país que mueve jugadores y jugadoras de manera constante en el mercado mundial.

En la rama femenina, las transacciones recientes han sido numerosas; entre ellas ha habido algunas de renombre como las de Linda Caicedo, Mayra Ramírez y Catalina Usme.

Durante las últimas horas de las participantes en Copa América Femenina en Ecuador hubo noticias de cambios de club.

Selección Colombia femenina en la final de Copa América | Foto: AFP

Una que sorprendió por dejar Europa para su regreso a esta parte del mundo fue la joven de apenas 23 años, Liced Serna.

Ella estuvo en la lista de Ángelo Marsiglia en el certamen más reciente continental. En su momento era parte del Valencia español y ahora firmó con Pumas de México.

El pasado viernes se dio su presentación con el conjunto universitario, en el que apunta a tener grandes rendimientos tanto individuales, como grupales.

Valga recordar que en el plantel mexicano tendrá la oportunidad de compartir con una compañera de selección, como lo es Wendy Bonilla.

Serna, en su presentación, dio declaraciones importantes. Entre ellas, dio a conocer lo que se fija a futuro con Pumas.

“El proyecto, como nos lo plantearon, es lo más importante para mí; es un proceso que viene de atrás y sabemos hacia dónde queremos llegar”, apuntó alto.

“Es bueno llegar a un equipo que quiere pelear cosas y donde estamos compitiendo por algo grande”, sumó emocionada por un nuevo reto para su carrera deportiva.

Tras haber surgido en Independiente Medellín, la mediocampista ha tenido la oportunidad de transitar por varias ligas del mundo.

Hoy, en conferencia de prensa, presentamos a Liced Serna y Ariatna Dorantes.



Acompañadas por nuestro presidente Luis Raúl González, el vicepresidente deportivo Miguel Mejía Barón y Leonardo Cuéllar, nuestras nuevas jugadoras ya visten la piel de Pumas.#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/eCct51oD7G — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) August 15, 2025

A su vez, resaltó los aportes que esas experiencias le han dado para ser una de las más importantes en este nuevo proyecto en México.

“Lo más importante es seguir haciendo las cosas bien. A mi corta edad, he tenido una experiencia amplia; vengo con la certeza de aportar y aprender de todo”, precisó.

El coordinador de desarrollo de Pumas, Leonardo Cuéllar, habló de los objetivos de club que se plantean con fichajes, como el hecho con la jugadora de Selección Colombia.

“Nos hemos dado la tarea de seguir sus ideas, de apoyar todo lo que está él buscando”, afirman las directivas del apoyo al técnico, Marcello Frigério.

Ha sido un proceso lento, pero seguro. Aquí tienen dos muestras (Serna y Dorantes) de lo que estamos buscando para dar ese paso a semifinales y dar una sorpresa en esta misma temporada. Tenemos un plan con una estructura", dijeron del proyecto montado.

Más cambios para las de Selección Colombia

Catalina Usme en plena Copa América fue despedida del Galatasaray de Turquía.

Desde ese momento hubo dudas sobre dónde seguiría su carrera deportiva. Hasta el pasado viernes, cuando Universitario de Perú le dio la bienvenida oficial.

Andrés Usme, hermano de la mencionada y entrenador de la crema, jugó una parte fundamental para el acuerdo.

Catalina Usme nueva jugadora de Universitario de Perú | Foto: X Universitario de Perú

El estratega antioqueño asumió las riendas de Universitario a principios de este año, luego de renunciar a su cargo como seleccionador de Ecuador.