Catalina Usme definió su futuro: tiene nuevo equipo y así fue la presentación oficial

La colombiana volverá a ser dirigida por su hermano Andrés Usme, parte fundamental para el acuerdo.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

15 de agosto de 2025, 5:57 p. m.
Catalina Usme, delantera y capitana de la Selección Colombia
Catalina Usme, delantera y capitana de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Catalina Usme pasó rápido la página de la Copa América 2025. La colombiana ya tiene nuevo equipo para continuar su carrera como profesional y lo hará bajo las órdenes de su hermano, el técnico Andrés Usme.

Universitario de Perú hizo oficial la incorporación de Cata, que llega en condición de agente libre tras haber finalizado su contrato en Galatasaray.

De acuerdo con la prensa peruana, este es el fichaje más importante en la historia del club y por eso la presentaron por todo lo alto haciendo referencia a su exitosa trayectoria como capitana de la Selección Colombia.

Contexto: FCF confirma la última decisión con Ángelo Marsiglia: Ramón Jesurún la hizo oficial

Andrés Usme jugó una parte fundamental para el acuerdo. El estratega antioqueño asumió las riendas de Universitario a principios de este año, luego de renunciar a su cargo como seleccionador de Ecuador.

Los hermanos Usme ya habían compartido vestuario en el pasado, cuando Andrés era técnico de América de Cali y Catalina la máxima figura del conjunto escarlata.

Nueva jugadora de Universitario (Perú)

Ahora el destino los vuelve a unir en un contexto totalmente diferente. Catalina Usme llega a Universitario para quemar los últimos cartuchos de su trayectoria como futbolista, pensando desde ya en dedicarse a la dirección técnica cuando llegue el momento de retirarse.

De hecho, tras la Copa América se sembraron dudas sobre su futuro. Con esto se confirma que seguirá jugando, pero las dudas continúan sobre su continuidad en la Selección Colombia.

Contexto: Linda Caicedo tendría prohibido asistir a la gala del Balón de Oro 2025: esta es la razón

Lo cierto es que Cata se ha ganado un lugar como la líder del vestuario y sus compañeras le han pedido que siga jugando por lo menos hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-2028.

Cabe recordar que Usme tiene 35 años de edad y por eso ve complicado que pueda seguir aportando a las ‘superpoderosas’ en un proyecto que tiene a varias jugadoras haciendo fila por una oportunidad.

La decisión de continuar o no como capitana de Colombia se tendrá que tomar dentro de poco, pues se aproxima el inicio de las eliminatorias al Mundial Femenino de 2027.

Colombia's Maria Usme celebrates after scoring in a penalty shootout against Argentina during a Women's Copa America semifinal soccer match at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador, Monday, July 28, 2025. (AP Photo/Dolores Ochoa)
Catalina Usme celebrando su cobro efectivo en la tanda de penales | Foto: AP

Galatasaray quedó atrás

Mientras tanto, Catalina Usme sumará un club más a su lista de camisetas en el exterior. Antes de Universitario pasó por Pachuca de México y Galatasaray de Turquía, club que confirmó su salida en plena disputa de la Copa América.

“Sin duda el año más retador, Turquía me permitió vivir un proceso personal increíble, deportivamente tbn significó un lindo reto, entre Champions y liga, entre viajes eternos, días y días agotada pero simple con la ilusión de hacer lo que más amo en la vida, jugar futbol”, escribió la antioqueña.

Y es que esa fue su primera experiencia en el fútbol europeo, una industria que está mucho más avanzada que en Colombia y Sudamérica.

“Me despido con el corazón lleno de gratitud. Ha llegado el momento de cerrar una etapa muy especial en mi vida y con un gran club. Gracias por confiar en mí, por exigirme y por impulsarme a crecer. Defender estos colores ha sido un orgullo que llevaré siempre en el corazón”, completó a través de su cuenta de Instagram.

