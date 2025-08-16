Suscribirse

Deportes

Definida la sede de la Selección Colombia Femenina para la Liga de Naciones de Conmebol

Selección Colombia disputará la Liga de Naciones de Conmebol en busca de un cupo directo al Mundial de la FIFA.

Redacción Deportes
16 de agosto de 2025, 11:58 a. m.
Titular de la Selección Colombia femenina, contra Brasil, por Copa América.
Selección Colombia disputará la Liga de Naciones de Conmebol. | Foto: AFP

Luego de la buena presentación de la Selección Colombia Femenina en la Copa América 2025, en la que cayó por penales en la gran final, el combinado nacional ya piensa en su siguiente reto deportivo: participar en la Liga de Naciones de Conmebol para conseguir uno de los dos cupos directos para la próxima Copa del Mundo, que se llevará a cabo en suelo brasileño.

Una de las dudas antes de iniciar esta nueva competencia giraba en torno a la sede en la que la tricolor va a jugar sus partidos de local. Ante las dudas, la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, emitió un comunicado en el que informó la ciudad y el estadio que acogerán el primer partido de Colombia en esta competencia.

QUITO, ECUADOR - AUGUST 2: Palyers of Colombia gesture during the penalty shootout during the CONMEBOL Copa America Femenina 2025 Final match between Colombia and Brazil at Rodrigo Paz Delgado Stadium on August 2, 2025 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)
Selección Colombia Femenina durante la tanda de penales en la final de la Copa América 2025 | Foto: Getty Images

“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa que Medellín ha sido designada como la ciudad sede para el debut de la Selección Colombia Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. El encuentro inaugural será el próximo viernes 24 de octubre de 2025, cuando el combinado nacional se enfrente a la selección de Perú en la Fecha 1 de la competición”, informó la FCF.

Conmebol otorga cuatro cupos al Mundial

La FIFA, ente rector del fútbol mundial, determinó que de esos cuatro primeros, dos irán de manera directa al mundial y los otros dos harán parte del repechaje que se jugará en dos fases, la primera será entre noviembre y diciembre de 2026 y en febrero de 2027.

Lo más leído

1. El otro ángel de Miguel Uribe: esta es la historia de Delia Jaramillo Hoyos, la esposa del padre del precandidato presidencial
2. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
3. Encuesta del CNC para SEMANA revela que Gustavo Bolívar, Daniel Quintero y Carolina Corcho lideran la intención de voto en la consulta del Pacto Histórico
Contexto: Catalina Usme definió su futuro: tiene nuevo equipo y así fue la presentación oficial

El combinado cafetero es uno de los favoritos para llevarse uno de los dos cupos directos, después de quedar subcampeona de América tras perder en la final con Brasil (anfitrión de la Copa de Mundo).

Calendario de Colombia en la Liga de Naciones de Conmebol

  • Fecha 1 (24 de octubre de 2025): Colombia - Perú
  • Fecha 2 (28 de octubre de 2025): Ecuador - Colombia
  • Fecha 3 (28 de noviembre de 2025): Bolivia - Colombia
  • Fecha 4 (2 de diciembre de 2025): Descanso
  • Fecha 5 (10 de abril de 2026): Colombia - Venezuela
  • Fecha 6 (14 de abril de 2026): Colombia - Chile
  • Fecha 7 (18 de abril de 2026): Argentina - Colombia
  • Fecha 8 (5 de junio de 2026): Colombia - Uruguay
  • Fecha 9 (9 de junio de 2026): Paraguay - Colombia
Goleada de la Selección Colombia a Bolivia en la Copa América femenina.
Selección Colombia disputará la Liga de Naciones de Conmebol en busca de un cupo directo al Mundial de la FIFA. | Foto: AFP

Se espera que la sede vaya rotando en las diferentes fechas que la tricolor jugará de local, esto con el fin de que todo el país pueda acompañar y apoyar a la selección femenina. “La FCF invita a la afición colombiana a acompañar y alentar a la Selección en este nuevo desafío rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027″, agregó la FCF en el comunicado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Definida la sede de la Selección Colombia Femenina para la Liga de Naciones de Conmebol

2. Jorge Enrique Abello soltó desconocido detalle de ‘Betty, la fea’; Ana María Orozco quedó en shock

3. Horóscopo de Mhoni Vidente para este sábado 16 de agosto; estos signos tendrán una buena noticia

4. Donald Trump le pone alfombra roja a Vladimir Putin y lo saca del ostracismo internacional

5. ¿Va en picada la economía de Estados Unidos? Estas son las alarmantes cifras

LEER MENOS

Noticias relacionadas

selección colombia femeninaLiga de Nacionesestadio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.