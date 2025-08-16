Luego de la buena presentación de la Selección Colombia Femenina en la Copa América 2025, en la que cayó por penales en la gran final, el combinado nacional ya piensa en su siguiente reto deportivo: participar en la Liga de Naciones de Conmebol para conseguir uno de los dos cupos directos para la próxima Copa del Mundo, que se llevará a cabo en suelo brasileño.

Una de las dudas antes de iniciar esta nueva competencia giraba en torno a la sede en la que la tricolor va a jugar sus partidos de local. Ante las dudas, la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, emitió un comunicado en el que informó la ciudad y el estadio que acogerán el primer partido de Colombia en esta competencia.

Selección Colombia Femenina durante la tanda de penales en la final de la Copa América 2025 | Foto: Getty Images

“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa que Medellín ha sido designada como la ciudad sede para el debut de la Selección Colombia Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. El encuentro inaugural será el próximo viernes 24 de octubre de 2025, cuando el combinado nacional se enfrente a la selección de Perú en la Fecha 1 de la competición”, informó la FCF.

Conmebol otorga cuatro cupos al Mundial

La FIFA, ente rector del fútbol mundial, determinó que de esos cuatro primeros, dos irán de manera directa al mundial y los otros dos harán parte del repechaje que se jugará en dos fases, la primera será entre noviembre y diciembre de 2026 y en febrero de 2027.

El combinado cafetero es uno de los favoritos para llevarse uno de los dos cupos directos, después de quedar subcampeona de América tras perder en la final con Brasil (anfitrión de la Copa de Mundo).

Calendario de Colombia en la Liga de Naciones de Conmebol

Fecha 1 (24 de octubre de 2025): Colombia - Perú

(24 de octubre de 2025): Fecha 2 (28 de octubre de 2025): Ecuador - Colombia

(28 de octubre de 2025): Fecha 3 (28 de noviembre de 2025): Bolivia - Colombia

(28 de noviembre de 2025): Fecha 4 (2 de diciembre de 2025): Descanso

(2 de diciembre de 2025): Fecha 5 (10 de abril de 2026): Colombia - Venezuela

(10 de abril de 2026): Fecha 6 (14 de abril de 2026): Colombia - Chile

(14 de abril de 2026): Fecha 7 (18 de abril de 2026): Argentina - Colombia

(18 de abril de 2026): Fecha 8 (5 de junio de 2026): Colombia - Uruguay

(5 de junio de 2026): Fecha 9 (9 de junio de 2026): Paraguay - Colombia

Selección Colombia disputará la Liga de Naciones de Conmebol en busca de un cupo directo al Mundial de la FIFA. | Foto: AFP