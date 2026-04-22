Lo de James Rodríguez es reiterativo: decisión del técnico de Minnesota preocupa en Selección Colombia

James Rodríguez tampoco será titular con Minnesota United este 22 de abril, en el juego ante Dallas. Las suplencias del volante son reiterativas por parte de su técnico, Cameron Knowles, y ya empiezan a hacer mucho eco en la Selección Colombia.

Aunque ya habría una preocupación grande en Selección Colombia por la falta de minutos de James Rodríguez, esta vez parece tocar fondo. El capitán de La Tricolor no tiene casi tiempo de juego en Minnesota United, aun ya recuperado de la deshidratación que sufrió a finales de marzo.

A partir de este miércoles 22 de abril, y hasta el próximo 17 de junio, día en que la Selección Colombia debutará en el Mundial 2026 ante Uzbekistán, faltan 56 días. Es una carrera contra el tiempo para James Rodríguez.

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Contando este partido ante Dallas, a James Rodríguez le restan tan solo ocho partidos con Minnesota United antes del Mundial 2026. Esta cantidad de encuentros es contando la MLS y la US Open Cup.

Sin embargo, ni desde el banco de suplentes James Rodríguez tiene casi opciones de jugar. En el último partido, donde Minnesota United venció 2-0 a los Timbers, James ingresó al minuto 90′ en una decisión que generó bastante polémica por parte del técnico Knowles.

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La última titularidad de James fue el pasado 14 de marzo, por la US Open Cup, cuando Minnesota United venció por penales a Sacramento Republic. Rodríguez jugó cerca de 66′, es decir, no cobró ningún penal.

James Rodríguez no encuentra lugar en Minnesota United. Foto: Getty Images

¿James Rodríguez puede ir al Mundial 2026 sin ritmo?

Es un misterio la decisión que tome el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. Si bien James Rodríguez es su capitán, el estratega argentino está entre la espada y la pared por las opiniones de la prensa y los aficionados, debido al poco tiempo de juego que está teniendo el ’10’.

La falta de juego, las lesiones, la hospitalización que tuvo y otros factores son aspectos a tener en cuenta a la hora de convocar o no a James Rodríguez a una competencia tan importante. El debate se ha mantenido desde hace varios días.

Los últimos días de abril y el mes de mayo serán definitivos para conocer la suerte de James Rodríguez. El tiempo empieza a ser el principal factor para el goleador del Mundial de Brasil 2014, quien, de llegar a United 2026, jugaría su tercera Copa del Mundo.

James Rodríguez es capitán y referente de la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo. Foto: Getty Images

Rusia 2018 fue la última vez que James Rodríguez jugó en un Mundial, aunque en esa ocasión casi no tuvo tiempo de juego debido a una molestia.