Suscribirse

Deportes

Néstor Lorenzo borró a estas figuras para el Venezuela vs. Colombia: es oficial y van a la tribuna

Son tres los jugadores que no estarán ni en el banco de suplentes para el compromiso frente a la vinotinto.

Redacción Deportes
9 de septiembre de 2025, 10:46 p. m.
Néstor Lorenzo en rueda de prensa previa al duelo con Perú por Eliminatorias
Néstor Lorenzo, DT de la tricolor. | Foto: Captura tranmisión YouTube Gol Caracol

Este martes 9 de septiembre, la Selección Colombia juega su último partido por las eliminatorias sudamericanas de cara a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Tras vencer a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, el combinado patrio jugará contra la Venezuela de Fernando Batista en Maturín.

Contexto: Decisión de Fifa aplica a Colombia: anuncio final para el Mundial 2026 por acumulación de tarjetas

“Colombia, ya clasificada a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026, disputará hoy, el encuentro correspondiente a la decimoctava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se llevará a cabo a las 6:30 p.m. (Hora Col) en el Estadio Monumental de la ciudad de Maturín contra Venezuela”, indicó la FCF.

Para este duelo ante Venezuela, así formará el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Álvaro Angulo; Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez.

Con respecto al duelo contra Bolivia por la fecha 17, salen de la nómina titular Camilo Vargas, Jhon Lucumí, Santiago Arias, Johan Mojica, Jhon Arias y Jhon Córdoba.

Por su parte, estos fueron los jugadores que ingresaron a la alineación titular: Kevin Mier, Daniel Muñoz, Kevin Castaño, Álvaro Ángulo, Yerry Mina y Luis Javier Suárez.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Y tras conocerse los jugadores que saltan de inicialistas al terreno de juego y los que van las banco, también se conocieron los futbolistas que verán el cotejo desde la tribuna.

Estos son el defensa central Yerson Mosquera, el lateral derecho Andrés Felipe Román y el mediocampista ofensivo Jorge Carrascal.

El director técnico los borró para este encuentro y habrá que esperar si en los partidos amistosos estos nombres verán acción con la Selección Colombia.

Pasando de nuevo al choque, de acuerdo con datos de la FCF, esos fueron los más recientes cinco resultados de este cruce:

Colombia 1 vs Venezuela 0 / 2023 / Amistoso Internacional

Colombia 1 vs Venezuela 0 / 2023 / Clasificatorias al Mundial de México/USA/Canadá 2026

Venezuela 0 vs Colombia 1 / 2022 / Clasificatorias al Mundial de Catar 2022

Colombia 0 vs Venezuela 0 / 2021 / CONMEBOL Copa América Brasil 2021

Colombia 3 vs Venezuela 0 / 2020 / Clasificatorias al Mundial de Catar 2022

Y estos son los jueces que estarán en el duelo:

Árbitro: Sampaio Wilton (Bra)

Árbitro Asistente 1: Pires Bruno (Bra)

Árbitro Asistente 2: Boschilia Bruno (Bra)

Cuarto Árbitro: Arleu Bruno (Bra)

Var: Reway Wagner (Bra)

Avar: Guarizo Rodrigo (Bra)

Asesor De Árbitros: Baldassi Hector (Arg)

Comisario De Partido: Milano Jorge (Arg)

Oficial De Seguridad: Vázquez Pablo (Arg)

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Proponen crear comisión accidental con Ecuador para determinar el propósito del viaje de Petro a Manta

2. Titular de la Selección Colombia en su visita a Venezuela: Néstor Lorenzo hizo seis cambios

3. Así está la vía al Llano entre Bogotá y Villavicencio ante el derrumbe que mantiene paralizada la región

4. Cabo Verde, a nada de hacer historia: la clasificación al Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina

5. María Elvira Salazar se reunió con Fico Gutiérrez y Alejandro Eder para hablar del país: “Colombia no es Petro”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nestor Lorenzo Selección ColombiaColombiaVenezuelaEliminatorias SudamericanasMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.