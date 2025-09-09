Néstor Lorenzo borró a estas figuras para el Venezuela vs. Colombia: es oficial y van a la tribuna

Este martes 9 de septiembre, la Selección Colombia juega su último partido por las eliminatorias sudamericanas de cara a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Tras vencer a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, el combinado patrio jugará contra la Venezuela de Fernando Batista en Maturín.

“Colombia, ya clasificada a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026, disputará hoy, el encuentro correspondiente a la decimoctava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se llevará a cabo a las 6:30 p.m. (Hora Col) en el Estadio Monumental de la ciudad de Maturín contra Venezuela”, indicó la FCF.

Para este duelo ante Venezuela, así formará el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Álvaro Angulo; Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez.

Con respecto al duelo contra Bolivia por la fecha 17, salen de la nómina titular Camilo Vargas, Jhon Lucumí, Santiago Arias, Johan Mojica, Jhon Arias y Jhon Córdoba.

Por su parte, estos fueron los jugadores que ingresaron a la alineación titular: Kevin Mier, Daniel Muñoz, Kevin Castaño, Álvaro Ángulo, Yerry Mina y Luis Javier Suárez.

Y tras conocerse los jugadores que saltan de inicialistas al terreno de juego y los que van las banco, también se conocieron los futbolistas que verán el cotejo desde la tribuna.

Estos son el defensa central Yerson Mosquera, el lateral derecho Andrés Felipe Román y el mediocampista ofensivo Jorge Carrascal.

El director técnico los borró para este encuentro y habrá que esperar si en los partidos amistosos estos nombres verán acción con la Selección Colombia.

Pasando de nuevo al choque, de acuerdo con datos de la FCF, esos fueron los más recientes cinco resultados de este cruce:

Colombia 1 vs Venezuela 0 / 2023 / Amistoso Internacional

Colombia 1 vs Venezuela 0 / 2023 / Clasificatorias al Mundial de México/USA/Canadá 2026

Venezuela 0 vs Colombia 1 / 2022 / Clasificatorias al Mundial de Catar 2022

Colombia 0 vs Venezuela 0 / 2021 / CONMEBOL Copa América Brasil 2021

Colombia 3 vs Venezuela 0 / 2020 / Clasificatorias al Mundial de Catar 2022

Y estos son los jueces que estarán en el duelo:

Árbitro: Sampaio Wilton (Bra)

Árbitro Asistente 1: Pires Bruno (Bra)

Árbitro Asistente 2: Boschilia Bruno (Bra)

Cuarto Árbitro: Arleu Bruno (Bra)

Var: Reway Wagner (Bra)

Avar: Guarizo Rodrigo (Bra)

Asesor De Árbitros: Baldassi Hector (Arg)

Comisario De Partido: Milano Jorge (Arg)