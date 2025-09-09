Suscribirse

Decisión de Fifa aplica a Colombia: anuncio final para el Mundial 2026 por acumulación de tarjetas

Se aclaró el panorama para la selección, que temía por 12 jugadores que ya habían sido amonestados en las Eliminatorias.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

9 de septiembre de 2025, 9:41 p. m.
Juez es cuestionado por los jugadores de la Selección Colombia
Colombia enfrentará esta noche a Venezuela | Foto: Getty Images

En ascuas permanecía la Selección Colombia por los jugadores que aparecían como amonestados en el plantel que dirige Néstor Lorenzo.

De cara a una nueva jornada, donde la Tricolor jugará ante Venezuela, se pensaba que quienes recibieran una amarilla más se perderían el inicio de la cita orbital en 2026.

Así parecía permanecer establecida la norma por parte de Fifa, pero en los últimos días se cree que pudo haber sido modificada por el máximo organismo.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - JUNE 10: Referee Juan Gabriel Benítez shows a yellow card to Andres Roman of Colombia during the FIFA World Cup 2026 South American Qualifier match between Argentina and Colombia at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on June 10, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)
Daniel Muñoz recibiendo la tarjeta amarilla | Foto: Getty Images

Según lo dio a conocer el periodista, Carlos Antonio Vélez: “los que tienen una amarilla y hoy (vs. Venezuela) reciben otra no serán castigados con fecha de suspensión en el Mundial".

Esto salvaría a figuras como Camilo Vargas, Andrés Román, Davinson Sánchez, John Lucumí, John Mojica, Yerson Mosquera, Juan Camilo Portilla, Jorge Carrascal, Richard Ríos, John Arias, Jaminton Campaz y John Córdoba.

Era un equipo completo que estaría condicionado en caso tal de que una amarilla más les fuera sacada en la noche de este martes, en Maturín.

Ahora, con esto que dice Vélez y donde adjunta una comunicación, al parecer, oficial de Fifa, las reglas cambian en favor de los seleccionados.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Venezuela vs. Colombia HOY: siga en directo el partido por las eliminatorias del Mundial 2026

En el comunicado que fue difundido el pasado 5 de septiembre, el organismo explica punto por punto las modificaciones que estarían establecidas.

“Nos complace informarle de una modificación del Código Disciplinario (FDC), que fue aprobada por la Mesa del Consejo en septiembre de 2005 y entra en vigor de inmediato”, firman.

“La modificación se refiere al artículo 6 del FOC sobre la cancelación de amonestaciones, cuya versión anterior permitía a la Comisión Disciplinaria cancelar las amonestaciones solo una vez en cualquier componente”, agregan.

Al parecer, esta decisión también tendría que ver directamente con una cuestión de extenso calendario, donde se hace necesario que los países tengan a su disposición la mayor cantidad de hombres.

“En los últimos años, las competiciones preliminares de la Copa Mundial de la Fifa en todas las confederaciones se han ampliado en general en cuanto al número de partidos, el número de fases y la duración total”, precisan.

“Esta ampliación ha tenido un impacto directo en la aplicación de la disposición que regula la cancelación de amonestaciones, que en un principio estaba pensada para competiciones cortas”, completan.

Experto arbitral aclara el caso a Semana

José Borda, una de las voces autorizadas del arbitraje nacional por haber sido juez durante años atrás, fue contactado por SEMANA para que aclarase el lío de las tarjetas.

Este fue categórico en decir que las amarillas no valdrán, pero que las expulsiones sí. “Solo “se pagarían” las rojas en el Mundial", sentenció.

Contexto: Venezuela no le viene bien a Colombia: historial diciente antes de la fecha 18 de eliminatorias

Además de eso, y ante la duda que iba directamente relacionada a Colombia, el exárbitro Borda fue claro en la decisión tomada por Fifa: “No hay ventaja para nadie”.

“Que no valgan las amarillas en caso de que en la última fecha tenga doble amonestación”, completó en su concepto que le quita un peso de encima a los apercibidos en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial United 2026.

