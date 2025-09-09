Venezuela no le viene bien a Colombia: historial diciente antes de la fecha 18 de eliminatorias

A la Selección Colombia le cuesta ganar en Venezuela. En diez partidos jugados, solo un par de victorias se han dado en el marco de las eliminatorias sudamericanas.

Ante una nueva confrontación contra este mismo rival este martes, 9 de septiembre, hay ilusión por hilar una nueva victoria y sumar un total de tres.

Colombia vs. Venezuela se cruzan en el final del camino al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

De lograr la victoria esta noche en Maturín, el cuadro cafetero podría celebrar el triunfo en dos partidos consecutivos en casa de la Vinotinto, algo que jamás ha hecho.

De los últimos tres partidos que están en el historial, el balance para los nacionales ha sido diverso; una derrota, un empate y una victoria.

Últimos Venezuela vs. Colombia por eliminatorias:

2022: Venezuela 0-1 Colombia

2017: Venezuela 0-0 Colombia

2013: Venezuela 1-0 Colombia

2009: Venezuela 2-0 Colombia

2005: Venezuela 0-0 Colombia

2001: Venezuela 2-2 Colombia

1996: Venezuela 0-2 Colombia

1985: Venezuela 2-2 Colombia

1969: Venezuela 1-1 Colombia

El resultado que más abunda entre estas dos naciones son los empates; un total de seis. Después vienen dos derrotas por lado, que completan lo que parece ser un historial parejo.

Se espera esta noche, desde las 6:30 p. m., cuál va a ser el rendimiento de la Tricolor, en una plaza donde la presión de los aficionados en las tribunas será muy fuerte.

Venezuela lo ve como clásico

Una ilusión máxima manejan los venezolanos por ir a su primera cita mundialista en la historia. Estar tan cerca los ilusiona y motiva al máximo.

Salomón Rondón fue la voz principal de una grabación en la que, a lo largo del guion, se insistió en hacer tangible el sueño de clasificar al Mundial.

“Hemos escuchado estas preguntas tantas veces: ¿se podrá, será que esta vez sí lo logramos?“, comenzó diciendo.

Salomón Rondón vs. James Rodríguez, duelo de experimentados en las eliminatorias sudamericanas. | Foto: Getty Images

Al incluir a los más jóvenes del país, resaltó: “De chamos soñamos ponernos esta camisa”. Tampoco dejó de lado los momentos amargos: “Hemos vivido momentos difíciles”.

Sin embargo, de cara al duelo de la fecha 18, el mensaje es claro: “La historia no nos abrirá la puerta, tendremos que tumbarla juntos”.

Por su parte, el entrenador a cargo de los venezolanos, el argentino Fernando Batista, no minimiza al combinado que van a enfrentar: “Una gran selección con grandes jugadores”, calificó.

Un término usado para hacer referencia a la Tricolor fue el de “clásico”, pero para la Vinotinto todo parece ir más allá de un enfrentamiento con historia.

“Tocó contra Colombia, sí podemos decir que es un clásico, pero más motivación que mañana no hay, porque tenemos la posibilidad de que esta selección marque una historia y esa motivación está más allá del rival”, apuntó Batista.

Sobre las virtudes con las que sabe cuenta el combinado tricolor, Batista se mostró conocedor: “Colombia ataca mucho, juega mucho por banda”.

Luis Díaz es un peligro latente de Colombia en el ataque. | Foto: AP

“Tiene buenos jugadores en posición, principalmente cuando juegan James y Ríos, que tienen la pelota y el control del juego“, resaltó de dos nombres que pueden hacer una peligrosa dupla.