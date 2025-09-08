Destapan si Dayro Moreno será titular ante Venezuela por eliminatorias: Jhon Córdoba iría al banco

Este martes 9 de septiembre, la Selección Colombia enfrenta a domicilio a su similar de Venezuela por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

La tricolor, como venció hace unos días a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla, ya aseguró su cupo en el certamen orbital, cosa que tiene pendiente por hacer la vinotinto.

De cara al duelo entre los países vecinos, el argentino Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, podría probar a otros jugadores en la titular para ir viendo alternativas de cara a la Copa del Mundo.

En esta línea, el centro delantero Jhon Córdoba, inicialista ante Bolivia, sería suplente en Maturín. En su lugar, no sería titular Dayro Mauricio Moreno, pues el elegido sería Luis Javier Suárez.

Dayro Moreno en su vuelta a Selección Colombia vs. Bolivia. | Foto: Getty Images

Muchos hinchas del combinado cafetero esperan que el jugador de Once Caldas, de 39 años, salga desde el arranque vs. Venezuela, pero esto, al parecer, no va a ser así.

“Colombia tendrá 3 cambios en la nómina para enfrentar a Venezuela por la última fecha de la eliminatoria. Daniel Muñoz y Luis Suárez serán titulares, y Yerry Mina tendrá minutos”, se indicó en el Vbar de Caracol Radio.

Siguiendo con el Venezuela vs. Colombia, Lorenzo habló en rueda de prensa. Primero, afirmó que el objetivo de la clasificación al Mundial 2026 se cumplió de buena manera.

“El objetivo se cumplió de muy buena manera, más allá de que estemos quintos o como podamos terminar, la buena manera es la forma en la que se jugó en canchas imposibles para la historia de Colombia, en donde nunca se había ganado, o donde nunca habíamos hecho un gol“, dijo.

“Ese protagonismo y juego y lo que ellos muestran dentro del campo es lo que me da esperanza y me hace poner en un segundo plano si clasificamos segundos o quintos, porque eso es lo que nos va a llevar a disputar el Mundial”, añadió, en palabras recogidas por As Colombia.

Luego, el director técnico hizo referencia a la posibilidad que tiene la Selección Colombia de vencer a Venezuela. Afirmó, sin rodeos, que el compromiso no será fácil.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images via AFP