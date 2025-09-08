Venezuela lanza temido aviso para el crucial juego ante Colombia: “tendremos que tumbarla”

No haber ido nunca a una Copa del Mundo y estar tan cerca de lograrlo, hace que Venezuela se emocione con poder lograrlo.

Este martes, ante Colombia, el conjunto vinotinto se juega el todo o nada, en sus aspiraciones por ir al Mundial 2026.

Ante su gente, en el estadio Olímpico de Maturín, los venezolanos reciben a una Colombia que será jueza de su llegada al puesto por el repechaje.

Con una ilusión a pleno, el rival de la Tricolor ha buscado desde la interna animar a sus aficionados para que crean en que lograrán el objetivo.

En las últimas horas de este 8 de septiembre, los medios oficiales de Venezuela emitieron un video con tinte de ‘temido aviso’ para el juego ante Colombia.

Salomón Rondón fue el portavoz de dicha grabación, en la que a lo largo de todo el guion se recalcó en hacer real la posibilidad de ir al Mundial.

“Hemos escuchado estas preguntas tantas veces: ¿se podrá, será que esta vez sí lo logramos?“, inicia diciendo.

Sumando a los más pequeños del país, asegura que “de chamos soñamos ponernos esta camisa”.

Y tampoco se olvida que han sido más las frustraciones que las alegrías: “Hemos vivido momentos difíciles”.

A pesar de eso, para el juego con su rival de la fecha 18 van por todo: “La historia no nos abrirá la puerta, tendremos que tumbarla JUNTOS”.

Este no fue el único mensaje que lanzó el rival de Colombia. A los asistentes al estadio les pidieron apoyo total: “𝐌𝐀𝐓𝐔𝐑𝐈́𝐍, 𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒎𝒂́𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒏𝒖𝒏𝒄𝒂 𝐉𝐔𝐍𝐓𝐎𝐒“.

¿Qué necesita Venezuela para clasificar?

En la última fecha solo dos selecciones se juegan algo; Venezuela y Bolivia.

Estas dos naciones mencionadas luchan por quién se quede con el cupo del repechaje (séptima posición).

Quien tiene una leve ventaja es el conjunto venezolano, al tener 18 puntos, por 17 de los bolivianos.

Venezuela cuenta con tres posibilidades para clasificarse:

Si vence a Colombia, el cuadro vinotinto se ganará el cupo al repechaje.

En caso de empatar ante la Tricolor, deberá esperar porque Bolivia no gane frente a Brasil.

Aun perdiendo, podría ir, pero los bolivianos no deben vencer al cuadro brasileño.

‘Pacto de Venezuela’, ¿se dará?

Camilo Vargas, portero colombiano, dejó ver cómo afrontará el seleccionado nacional el juego ante Venezuela.

“Contentos por haber alcanzado el logro, pero conscientes de que nos queda un partido de Eliminatorias y la consigna y muestra meta es quedar lo más alto en la tabla de posiciones“, dijo de las versiones que apuntan a un ‘pacto en Venezuela’.

"Contentos por haber conseguido la clasificación, pero conscientes del partido que tenemos mañana y queremos quedar en lo más alto de la tabla de posiciones": Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia. #DespiertaWIN ⚽🏆🇨🇴 pic.twitter.com/9gud5Okh9O — Win Sports (@WinSportsTV) September 8, 2025