Coronel venezolano llama a los militares a entregar a Maduro y revela las coordenadas para quienes decidan rendirse

Un exaviador militar y coronel retirado de la Fuerza Aérea de Venezuela publicó en las últimas horas un emotivo y contundente mensaje en las redes sociales en el que hace un llamado a los patriotas a entregar a Nicolás Maduro.

Se trata del teniente Guillermo Beltrán Vielma, quien en los últimos meses ha llamado a la Fuerza Armada de su país a desobedecer al régimen y a que consideren su papel teniendo en cuenta el “honor” en lo que considera una grave crisis institucional en Venezuela.

Beltrán, quien se ha hecho visible en medios digitales al pronunciarse en contra de Maduro, publicó un nuevo video en el que llama a los miembros del Ejército venezolano a “ponerse en el lugar correcto de la historia” y entregar a los “jefes narcotraficantes”.

“Jóvenes oficiales, muchos de ustedes, aún mantienen sus principios, su honor y valentía moral. Ustedes serán necesarios y protagonistas del renacimiento de una fuerza armada nueva y digna, no se hundan en las tinieblas, junto a aquellos que el mundo entero ya ha señalado como narcoterroristas”, dice Beltrán en su video.

“Si ustedes no son criminales, tienen la opción valiente y patriótica de entregar a esos jefes narcoterroristas, aunque la decisión sea titánica, es coherente con la ley y con el deber”, aseveró el militar retirado.

En otro aparte del video, el teniente coronel les brindó un mensaje de confianza a los miembros de las fuerzas armadas de Venezuela y les aseguró que en caso de entregarse o querer salir del país, pueden hacerlo, e incluso envió lo que serían las coordenadas específicas que marcan un punto “seguro” en Puerto Rico.

El teniente aseguró que hay un lugar "seguro" para los militares que deseen entregarse. | Foto: X: @UKR_token

“A los pilotos militares, no usen sus aeronaves para apoyar a los terroristas, la próxima vez que despeguen coloquen rumbo 022, distancia 476 millas náuticas, transponder 7700, transmite en inglés o en español en frecuencia 121-5 y aproximación directa a la pista 0725 de la estación Naval Roosevelt Road en la Ceiba, Puerto Rico, encienda las luces de tu avión que alguien te va a contactar y sabrá de qué se trata”, indicó Beltrán Vielma.

El régimen de Nicolás Maduro afirmó que hay “una guerra no declarada” tras el despliegue de buques de Estados Unidos en el mar Caribe, al tiempo que la Fiscalía venezolana pidió una investigación de la ONU sobre los recientes ataques contra lanchas de presuntos narcotraficantes.

Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y desde inicios de septiembre ha eliminado tres pequeñas embarcaciones que presuntamente traficaban droga, con un saldo de 14 muertos, según el presidente estadounidense Donald Trump.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este viernes que hay “una guerra no declarada” tras el despliegue de los buques cerca de aguas venezolanas, que consideró como una “amenaza militar”.

Mayor General Javier José Marcano Tabata, comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director general de Contrainteligencia Militar, junto con otros miembros de las fuerzas armadas venezolanas. | Foto: X/@Iscoaguirre

El canciller Yván Gil dijo que Venezuela hizo un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que se exija el cese inmediato de las acciones militares de Washington en el Caribe.