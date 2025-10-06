Alerta del Departamento de Estado: notificaciones erróneas en la Lotería de Visas 2026 podrían afectar a solicitantes de Cuba y Reino Unido

El Departamento de Estados Unidos ha emitido una advertencia importante respecto a posibles notificaciones incorrectas enviadas a algunos solicitantes de la Lotería de Visas 2026.

Según el comunicado oficial, un número reducido de personas originarias de Cuba y del Reino Unido, incluyendo sus territorios dependientes, podrían haber recibido información errónea sobre su estatus en el programa.

Específicamente, se ha identificado que algunos solicitantes cubanos fueron informados erróneamente de que habían sido seleccionados, a pesar de que los nativos de Cuba no son elegibles para la edición 2026 de la Lotería de Visas debido a que más de 50.000 cubanos inmigraron a Estados Unidos en los últimos cinco años.

Ante esta situación, el Departamento de Estado ha instado a los afectados a verificar su estatus utilizando el sistema oficial de Entrant Status Check en el sitio web dvprogram.state.gov, ingresando su número de confirmación único.

Este sistema es la única vía oficial para conocer si un solicitante ha sido seleccionado o no en el programa. Es importante destacar que el Departamento de Estado no envía notificaciones por correo electrónico ni por correo postal a los seleccionados; toda la información se gestiona exclusivamente a través de este portal.

Además de las notificaciones erróneas, el Departamento de Estado ha señalado que algunos solicitantes del Reino Unido y sus territorios dependientes también podrían haber recibido resultados incorrectos. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente a todos los participantes que revisen su estatus en el sistema oficial para confirmar su situación.

Es fundamental que los solicitantes estén atentos y utilicen únicamente los canales oficiales para evitar caer en posibles fraudes. El Departamento de Estado ha advertido sobre el aumento de correos electrónicos fraudulentos que intentan engañar a los participantes del programa, solicitando pagos por adelantado o información personal sensible.

Cabe resaltar que la participación en la Lotería de Visas es gratuita y que el Departamento de Estado nunca solicita pagos por adelantado. Para obtener información oficial y actualizada sobre el programa, así como para verificar su estatus, para ello puede visitar el sitio web travel.state.gov.