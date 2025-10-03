Suscribirse

EE. UU. está en búsqueda de trabajadores inmigrantes para este sector y agilizará el trámite de la visa para la labor. Así es el proceso

Uscis agilizará el proceso de estudio para la aprobación de dicha visa.

Redacción Mundo
3 de octubre de 2025, 3:39 p. m.
Estados Unidos sigue sin alcanzar cifras de desempleo que se tenían antes de pandemia
El sector de la agricultura requiere trabajadores para sus labores. | Foto: Getty Images / Peter Dazeley

En medio de las crisis en varios sectores productivos por las políticas antiinmigratorias por la administración Trump en el país estadounidense, las autoridades federales han tenido que tomar decisiones para solventar dichos inconvenientes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a cargo de Cristi Noem, anunció que se agilizará el trámite de visado temporal para trabajadores agrícolas.

A través de Uscis (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) se podrá procesar peticiones para trabajadores agrícolas temporales H-2A mientras el Departamento de Trabajo revisa el empleo solicitado, lo que le da más rapidez a la gestión.

Contexto: Estados Unidos está autorizado para revisar expedientes de inmigrantes con green card; podría revocarla en estos casos

Aun así, la agencia confirmó que seguirá revisando si el empleo de un trabajador extranjero en la oportunidad laboral afectará negativamente los salarios o las condiciones laborales de trabajadores estadounidenses empleados de manera similar.

x
El sector agrícola genera más de 22 millones de empleos en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

¿Cómo funciona el proceso?

Quienes busquen beneficiarios no identificados, podrán presentar electrónicamente el recién publicado Formulario I-129H2A “petición de Trabajador No Inmigrante”.

En este caso, el empleador podrá solicitar al Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) una certificación laboral temporal (TLC), para posteriormente adjuntarla en el caso respectivo ante Uscis.

Contexto: ¿Las solicitudes de visa y trámites migratorios se afectarán por el cierre de gobierno de Estados Unidos?

Esto permite a Uscis comenzar a procesar de inmediato las peticiones presentadas electrónicamente con beneficiarios no identificados y les da la flexibilidad de presentar su solicitud”, afirma la entidad migratoria.

USCIS ofrece mecanismos legales para acelerar algunos de los trámites migratorios
Uscis ofrece mecanismos legales para acelerar algunos de los trámites migratorios. | Foto: Getty Images

Enfatiza en que no aprobará ninguna petición hasta que el DOL haya aprobado la TLC correspondiente.

Para aplicar, debe tener una empresa dispuesta a asumir el papeleo, salario y demás requerimientos del país norteamericano.

La fuerza laboral

“Este cambio permite a Uscis apoyar a los agricultores estadounidenses en su labor crucial para nuestra nación, a la vez que garantiza la contratación de mano de obra extranjera rigurosamente seleccionada y verificada”, sostiene Matthew Tragesser, portavoz de Uscis.

“Cuando los migrantes eligen vías legales para obtener empleo en Estados Unidos, beneficia a las empresas estadounidenses, la confianza del público en el estado de derecho y a los propios trabajadores extranjeros”, recalcó el funcionario.

Contexto: Estados Unidos marca el derrotero de la economía mundial con los aranceles. La OCDE destapa informe con perspectivas

El sector agrícola se ha visto fuertemente perjudicado por varias decisiones de Trump.

No solo han tenido una disminución en el personal laboral, ya que cuentan con miles de trabajadores inmigrantes indocumentados, sino que varios insumos para la cosecha se han encarecido de forma considerable, debido a la imposición de aranceles a países que surten a EE. UU. de varios artículos vitales para la producción.

