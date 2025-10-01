Suscribirse

¿Las solicitudes de visa y trámites migratorios se afectarán por el cierre de gobierno de Estados Unidos?

Algunas oficinas que trabajan en conjunto con USCIS podrían presentar afectaciones.

Redacción Mundo
1 de octubre de 2025, 4:47 p. m.
El incremento cobijará la mayoría de visas de no inmigrante.
La emisión de la mayoría de visas aún no se verán afectadas con el cierre de gobierno. | Foto: 123rf

El cierre de gobierno de Estados Unidos ha puesto en jaque varias dependencias de instituciones federales que han quedado desfinanciadas, debido a que el Congreso no aprobó el proyecto de gasto público de la administración Trump para el año fiscal de 2026 desde este 1 de octubre.

Para el caso de de funciones migratorias a cargo de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos), el Departamento de Seguridad Nacional e ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) es posible que se limiten algunos procedimientos operativos y administrativos.

Si bien la Ley de Inmigración sigue en marcha por considerarse vital para el funcionamiento de la nación, hay oficinas que trabajan en conjunto con USCIS que podrían presentar demoras e incluso cierres para algunos trámites.

USCIS ofrece mecanismos legales para acelerar algunos de los trámites migratorios
USCIS ofrece mecanismos legales para acelerar algunos de los trámites migratorios | Foto: Getty Images

Según El Cronista, uno de los más afectados podría ser el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) que gestiona LCAs (Labor Condition Applications), PERMs (certificaciones laborales) y determinaciones salariales previas a las visas.

Así bien, solicitudes de visas de trabajo como la H1-1B y la E-3 se verían retrasadas, ya que la documentación descrita es requisito para la gestión en USCIS.

EE. UU.
Las visas laborales son limitadas en Estados Unidos y dependen del número establecido en el nuevo año fiscal. | Foto: Getty Images

Igualmente, el sistema de E-Verify, que permite a los empleadores inscritos confirmar la elegibilidad de los trabajadores escogidos para sus empresas, también quedaría cerrado temporalmente.

Esto implica que los interesados tampoco podrán registrar nuevos casos. USCIS indica que los empleadores podrán justificar la demora si sostienen que se debó al “Federal Government Shutdown“ (cierre federal del gobierno).

Emisión de visas y pasaportes

Este rubro no se verá tan afectado, ya que la mayoría de estos procesos se financian con las tarifas que proveen los solicitantes.

En cuanto a las funciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), las operaciones seguirán con normalidad.

El cierre de gobierno implicará el cese de varias agencias clave en Estados Unidos, mientras que demócratas y republicano aún no logran acuerdo y la incertidumbre crece en el país norteamericano.

