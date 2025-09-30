Suscribirse

¿Los vuelos y aeropuertos se verán afectados por el cierre de gobierno de EE. UU.?: esto es lo que deben saber los viajeros

El cierre gubernamental podría entrar en vigor el 1 de octubre, afectado varios sectores económicos del país.

Redacción Mundo
30 de septiembre de 2025, 11:02 p. m.
Con estas medidas, las autoridades buscan reforzar la seguridad de los vuelos que operan en Estados Unidos y reducir riesgos de accidentes a bordo.
Así es cómo el cierre de gobierno afectará los viajes en EE. UU. | Foto: agencia 123rf

Estados Unidos está cerca de un cierre parcial del gobierno, en caso de que el Congreso no llegue a un acuerdo hasta medianoche de este martes, por lo que la medida entraría en vigor el próximo 1 de octubre.

Este cierre trae consigo varos cambios para los estadounidenses, que ha preocupado a los viajeros en un posible escenario de que sus planes de viaje se vean afectados por la decisión gubernamental.

De acuerdo con la Asociación de Viajes de Estados Unidos (US Travel Association), este cierre —que hasta el momento parece inminente— podría afectar de manera considerable la economía del turismo dentro del país norteamericano. La agencia estima que se evidencia una pérdida de al menos un millón de dólares semanales para este sector.

..
El cierre de gobierno recortará presupuesto para varios organismos de viaje. | Foto: agencia 123rf

“Lo que hemos visto en el pasado cuando el gobierno cierra es que los aeropuertos se desaceleran y nuestra economía se desacelera con ellos”, declaró Erik Hansen, vicepresidente de relaciones gubernamentales de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, de acuerdo con un informe del organismo.

Contexto: El aviso de Trump: despedirá masivamente a estos empleados si no se cumple esta exigencia de su administración antes de octubre

El cierre del gobierno ocurre cuando el Congreso de la nación no logra llegar a acuerdos para financiar las diferentes agencias federales, por lo que se enfrenta la situación de cerrar servicios no esenciales. Esto también trae consigo despidos masivos de empleados públicos y afecta decenas de trámites de los estadounidenses.

Algunos departamentos federales que podrían cerrar, o contar con importantes reducciones de personal y de operaciones son los de Agricultura, Interior, Comercio y el de Estado. Al mismo tiempo, algunos parques nacionales, museos y centros culturales se verán afectados, así como recortes en las inspecciones de seguridad alimentaria o medioambiental.

Aumentan medidas de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos tras escalada en conflicto de Medio Oriente
La medida gubernamental podría resultar en largas filas de espera. | Foto: Getty Images

Sin embargo, los trabajadores de seguridad en el aeropuerto, los que autorizan vuelos y verifican el control fronterizo de la nación, son considerados como indispensables, por lo que estos no enfrentarán despidos masivos.

Contexto: Millones de personas en Estados Unidos se enfrentarían a la interrupción de un importante seguro desde el 1 de octubre

No obstante, el cierre del gobierno sí reduciría el presupuesto que recibe la Administración Federal de Aviación (FAA), también la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Lo anterior resulta en retrasos de los procesos de contratación o capacitación, ya que estos serían suspendidos temporalmente.

x
El sector de turismo enfrentará recortes de presupuesto. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Ante la situación, dentro de los aeropuertos de Estados Unidos, es posible que los viajeros enfrenten largas filas y horas de espera para poder abordar sus vuelos, por lo que desde ya se insta a las personas programar con tiempo su itinerario en caso de que tengan un viaje pronto.

Contexto: Un influyente país hace advertencia a sus ciudadanos si viajan a EE. UU.: “Pueden cancelar las visas o la residencia permanente” y más

“Si bien nuestro personal se ha preparado para manejar grandes volúmenes de viajeros y garantizar la seguridad de nuestros sistemas de transporte, un cierre prolongado podría significar tiempos de espera más largos en los aeropuertos”, detalló un portavoz de la TSA en entrevista con USA Today.

