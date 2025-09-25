El aviso de Trump: despedirá masivamente a estos empleados si no se cumple esta exigencia de su administración antes de octubre

Las agencias federales podrían tener un fuerte remesón en sus puestos de trabajo, tras una instrucción de la Casa Blanca, previendo reducciones importantes de presupuestos, y por lo tanto de personal.

Según un memorando, se podrían dar una serie de despidos masivos en programas que no están legalmente obligados a seguir funcionando, en el marco de un posible cierre de gobierno.

Esta coyuntura se da cada vez que el Congreso no logra aprobar el plan de financiamiento presentado por el presidente del gobierno de turno, lo que implicaría frenar todo el trabajo no esencial y suspensión de pagos en estos rubros el tiempo que dure dicha clausura.

Aportas del inicio del nuevo año fiscal 2026, el próximo 1 de octubre, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) reduciría de forma permanente fuerza laboral del gobierno si no hay acuerdo en el orden legislativo.

El director de la OMB es el encargado de gestionar el presupuesto federal de la administración Trump. | Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

El proyecto de gasto público de Trump no ha gustado mucho en bancadas demócratas, ya que expone reducción de presupuesto en ayudas públicas y aumento de inyección de dinero a agencias claves para las políticas del presidente, como el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos).

¿Qué implica esta presión de la administración Trump?

El memorando de la OMB le pidió a las agencias identificar áreas cuya financiación vencerá desde el próximo 1 de octubre, y que hasta la fecha no ha obtenido alguna fuente de subvención alternativa.

En este caso, se trataría casi que de una liquidación total, más no de licencias temporales, como lo son los plazos que normalmente da el Congreso hasta finales de noviembre, con el objetivo de salvar miles de empleos mientras se negocia el gasto público del siguiente año fiscal.

Los legisladores suelen corre contrarreloj a finales de septiembre, cuando está en juego el presupuesto público de la nación. | Foto: Getty Images

Es decir, se perderían miles de empleos que no se ajustan a las prioridades de Trump, si es que el cierre mencionado se hace efectivo.

Lo que dice la OMB

Russ Vought, director de la OMB, sostiene que “los programas que no se beneficiaron de una inyección de asignaciones obligatorias sufrirán las consecuencias de un cierre”.

Esto es visto por los demócratas como un tipo de chantaje por parte de la bancada pro gobierno de Trump.