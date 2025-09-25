Suscribirse

Estados Unidos

Starbucks toma drásticas medidas: más de 100 cafeterías serán cerradas en Estados Unidos; estas son las razones

La baja rentabilidad en algunos de los establecimientos llevaron a sus directivas a reestructurar la marca para proteger a sus empleados.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 1:42 p. m.
Los clientes se sientan en el café Starbucks en la sala de llegadas de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Humberto Delgado el 2 de agosto de 2024
Starbucks atraviesa por una etapa de reducción de gastos, que incluye el cierre de más de un centenar de locales | Foto: Corbis via Getty Images

Brian Niccol, presidente y director ejecutivo de Starbucks, anunció a través de un comunicado oficial la intención de cerrar varios de los establecimientos de la marca que funcionan en Estados Unidos.

De acuerdo a esto, la cadena de cafés terminará el año con casi un centenar menos de establecimientos.

Contexto: Reconocida cadena de electrónicos se declara en quiebra y anuncia cierre masivo de tiendas en EE. UU.

¿Qué pasa en Starbucks?

Niccol afirmó que después de revisar su cartera en América del Norte, la compañía identificó una baja en la rentabilidad de varios de sus locales, por lo que se ha tomado la decisión de cerrar alrededor de 180 de ellos.

Estas condiciones no ofrecían el mejor entorno ni para los empleados, ni para los compradores, por lo que esta decisión se convirtió en el mejor camino a seguir.

De igual manera, el director ejecutivo indicó que los empleados de las tiendas que serán cerradas recibirán la notificación de esta noticia en el transcurso de la semana, y la idea de la empresa es transferir al personal a locales cercanos, en la medida que sea posible.

En caso de que esta alternativa no se pueda dar, Starbucks ofrecerá paquetes de indemnización integral, con el fin de que sus empleados no se vean perjudicados.

Pero estos no son los únicos cambios previstos por la compañía, pues también serán despedidos alrededor de 900 empleados corporativos, de acuerdo a lo que se registra en Newsweek.

Esta acción hace parte del intento de “administrar los costos y mantenerse enfocado en las áreas clave que impulsan el crecimiento a largo plazo”, indicó Niccol.

De acuerdo a lo que ha expresado el alto ejecutivo de Starbucks, estos pasos son necesarios para mejorar la compañía, haciéndola más fuerte y más resiliente, con el fin de lograr un mayor impacto a nivel mundial, para que genere oportunidades tanto para posibles nuevos socios como para proveedores y la comunidad.

Una tienda de Starbucks en Europa
Starbucks anunció que cerrará varias de sus cafeterías por ser poco rentables. | Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Qué sigue para Starbucks?

El plan de reestructuración de Starbucks le costará la compañía alrededor de 1.000 millones de dólares y un 90 % será dirigido para acciones en Estados Unidos.

De la cifra mencionada, alrededor de 150 millones de dólares, se utilizarán para la indemnización de los empleados, 400 millones más se destinarán a amortizaciones de activos de tiendas y 450 millones adicionales estarán relacionados con gastos de arrendamiento por cierres anticipados de tiendas.

Se espera que todo este cambio se produzca durante el año fiscal 2025.

En conclusión, el anuncio de estas clausuras subraya que Starbucks está replanteando su presencia física para concentrarse en locales con mejor desempeño y alineados con la experiencia de marca que sus directivas desean ofrecer.

Contexto: Costco anuncia retiro masivo de botellas de vino en EE. UU.: revise si tiene una en casa

Lo anterior incluye una etapa de reducción de gastos y ajustes en su estructura operativa, con el fin de generar mayos rentabilidad en un futuro próximo.

Aunque este tipo de decisiones van a afectar a empleados y a la comunidad en general, la empresa sostiene que son pasos necesarios para asegurar su sostenibilidad futura y recuperar un entorno competitivo y con márgenes ajustados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Don Omar anunció su retiro de los escenarios tras 25 años de carrera, “es hora de pasar el batón”

2. Fuerte temblor de 6.3 en Venezuela: autoridades inspeccionan los daños y los afectados hablan

3. Robo de película: impactante video muestra hombres enmascarados asaltando una joyería en California. El botín asciende al millón de dólares

4. Selección Colombia oficializó dos amistosos más rumbo al Mundial 2026: fechas y horarios

5. Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al fracaso de Once Caldas en Copa Sudamericana: “Vulgar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosStarbucksReestructuracióncierre

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.