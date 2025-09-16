Suscribirse

La marca china que reta a Starbucks en EE. UU.: cafés a 99 centavos y sin cajeros

La compañía de café más importante de China llegó a Estados Unidos y podría destronar a su mayor competencia.

Redacción Mundo
16 de septiembre de 2025, 9:38 p. m.
Luckin Coffee se ha consolidado como la principal empresa de café en China. | Foto: Getty Images

Una gigante compañía de café originaria de China se ha expandido a Estados Unidos, provocando que la reconocida cadena Starbucks pierda espacio entre los favoritos de los estadounidenses.

Se trata de la empresa Luckin Coffee, que se ha consolidado como la principal empresa de café en el país asiático, con al menos 29.000 locales alrededor del país y las ciudades más importantes.

En contraste, Starbucks cuenta con cerca de 8.000 sedes en Estados Unidos.

Recientemente, Luckin Coffee se instaló en el país norteamericano, inicialmente con cinco locales, todas ubicadas en la ciudad de Nueva York.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 04: The sign for a Luckin Coffee shop in Manhattan on September 04, 2025, in New York City. The Chinese coffee chain has expanded over the past year, opening four stores in Manhattan during the summer, even as its main competitor, Starbucks, has been closing locations. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)
Luckin Coffee cuenta con cinco puntos en Nueva York, EE. UU. | Foto: Getty Images

La compañía aseguró que la expansión internacional hace parte de una estrategia que tiene como objetivo “convertirse en una marca de café de clase mundial”, de acuerdo con un comunicado que fue compartido en julio.

“Estados Unidos, como el mayor mercado de consumo de café del mundo con una rica cultura cafetera, es un mercado estratégicamente importante para la expansión global de Luckin Coffee”, aseguró el director ejecutivo y cofundador de Luckin Coffee, Jinyi Guo, en el informe.

Contexto: Se declara en quiebra gigante industrial en Estados Unidos: sectores de defensa, automotores y aeronáutico, los más afectados

El diferencial de Luckin Coffee en comparación con Starbucks, y demás cafeterías, es que la empresa china no tiene cajas ni cajeros en sus puntos. Para comprar, las personas deben hacer su pedido en la aplicación de celular de la marca, para luego recoger la compra en las tiendas.

Lo anterior sigue un estilo de “tomar y llevar” que ha adoptado Luckin Coffee.

La competencia con la cadena estadounidense es directa. | Foto: Getty Images

Al tiempo, esta compañía de China suele establecer descuentos para sus usuarios de manera constantes, para atraer la atención de más consumidores, pues los precios son relativamente similares a los que establece su mayor competencia estadounidense.

Contexto: Costco anuncia retiro masivo de botellas de vino en EE. UU.: revise si tiene una en casa

En el aplicativo móvil, las personas verán reflejadas ofertas en su café desde el 30 % hasta el 50 % de descuentos en las compras.

Además, para los que descargan por primera la aplicación, podrán adquirir su primer café en 99 céntimos, lo que hace aún más llamativo su sistema de compra.

Los clientes se sientan en el café Starbucks en la sala de llegadas de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Humberto Delgado el 2 de agosto de 2024
Starbucks puede perder el primer puesto en las cafeterías favoritas de los estadounidenses. | Foto: Corbis via Getty Images

Aunque estas ofertas son de gran interés para los consumidores, Luckin Coffee podría llegar a no ser sostenible con el tiempo, de acuerdo con algunos expertos, debido a que es vital fortalecer el reconocimiento de la marca dentro del país, algo en lo que ya tiene bastante recorrido Starbucks.

Contexto: Estos son los productos que más subieron de precio en EE. UU. tras los aranceles de Trump

En julio de este año, la empresa china anunció que había experimentado un aumento interanual del 47,1 % en sus ingresos netos totales. Desde entonces, ha abierto 2.000 nuevos puntos en China.

Además, se ha trasladado a Singapur y Malasia, donde hay 6 y 16 sucursales respectivamente.

Noticias relacionadas

Estados UnidoscaféStarbucks

