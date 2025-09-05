Adiós a una histórica cadena en EE. UU.: anuncia cierre de todas sus tiendas y sorprende a miles de clientes

Una reconocida cadena de accesorios en Estados Unidos anunció su cierre total de sus sucursales en el estado de Florida tras largas generaciones ofreciendo sus productos de belleza a los estadounidenses.

Se trata de las tiendas Claire’s, cuyo cierre ha sorprendido a cientos de ciudadanos que acostumbraban a hacer sus compras de joyas en el lugar.

Claire's vende accesorios, joyas y bisutería. | Foto: PA Images via Getty Images

De acuerdo con la información de la compañía, su cierre se debe a varias razones que imposibilitan la operación y la sostenibilidad de las tiendas en el país norteamericano. El mercado minorista se ha visto en riesgo durante años, lo que dejó a la empresa en bancarrota.

Los primeros efectos lo sintieron las sucursales ubicadas en centros comerciales, debido a que fueron los primeros establecimientos de la compañía que se retiraron del mercado. La poca afluencia de compradores también fue un factor decisivo.

La tienda anunció cierre en Florida. | Foto: Getty Images

Se le suma que los aranceles impuestos por presidencia a las importaciones de China han desestabilizado varios sectores comerciales de Estados Unidos. Las joyas, baratijas y accesorios de bajo costo son uno de los productos sobre los que han recaído las consecuencias de las medidas comerciales de Donald Trump.

Además, otros puntos como la competitividad provocaron la bancarrota de Claire’s.

Según la compañía, sostener modas y nuevas tendencias para llamar la atención se ha dificultado con el paso del tiempo, y más con la consolidación de páginas de venta por internet a precios bajos como Temu y Shein, que se han robado la atención de millones de consumidores.

La tienda cayó en bancarrota. | Foto: Getty Images

La empresa no ha confirmado, hasta el momento, la fecha exacta del cierre de sus tiendas, pero especificó los puntos que se irán en el estado de Florida. Aquí la lista:

Southland Mall, 20505 South Dixie Hwy.

Tower Shops, 2044 S University Dr., Davie.

Sheridan Plaza, 5121 Sheridan St., Hollywood.

River Landing, 1440 NW North River Dr., Miami.

Pine Island Marketplace, 511 SW Pine Island Rd., Cape Coral.

Countryside Mall, 27001 US Hwy 19 N., Clearwater.

Volusia Mall, 1700 W International Speedway Blvd., Daytona Beach.

Colonial Plaza, 2752 E Colonial Dr., Orlando.

Waterford Lakes Town Center, 411 North Alafaya Trail, Orlando.

Pavilion at Port Orange, 5509 S. Williamson Blvd., Port Orange.

Mall at Wellington Green, 10300 West Forest Hill Blvd., Wellington.

Villages of Amelia, 463895 State Rd., Yulee.