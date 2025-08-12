No va más, esta es la lujosa tienda en EE. UU. que se declara en quiebra y busca comprador para sus 800 tiendas en el país

Claire´s, la tienda estadounidense dedicada a los adolescentes y donde millones de ellos se perforaron las orejas, se declaró en bancarrota, tras acogerse a las disposiciones del capítulo 11 del Tribunal de Quiebras de EE. UU.

Las tiendas suelen estar en centros comerciales. | Foto: UCG/Universal Images Group via G

Claire’s Holdings LLC y algunas de sus filiales con sede en EE. UU. y Gibraltar hicieron la solicitud el pasado miércoles, 6 de agosto, en Delaware.

Es la segunda vez que la tienda toma este camino, siendo la primera en 2018. En ese año, las razones fueron el nivel de endeudamiento, y también por cambios en los gustos de los adolescentes.

Factores de la quiebra

Uno de los puntos más críticos son las compras online lideradas por tiendas como Shein, Temu o Amazon. Esto golpea significativamente a las compañías que tienen presencia importante en locales físicos de centros comerciales.

“El aumento de la competencia, las tendencias de gasto de los consumidores y el continuo abandono de las tiendas físicas, junto con nuestras obligaciones de deuda actuales y los factores macroeconómicos, hacen necesaria esta medida para Claire’s y sus accionistas”, asegura Chris Cramer, director ejecutivo de la compañía.

La tienda llegó a tener sedes en Europa y otras latitudes. | Foto: WireImage

“Esta decisión es difícil, pero necesaria”, agrega Cramer.

Los pasivos y activos de Claire´s suman cerca de 10.000 millones de dólares.

Acciones que ha tomado la empresa

Cramer afirmó que Claire´s mantiene su compromiso de atender a sus clientes, y también seguir con la relación entre proveedores y propietarios en otras regiones.

Los salarios se seguirán pagando y los beneficios a los empleados no se quitarán. Además, van a solicitar una aprobación para respaldar operaciones con garantías de fondos en efectivo.

Igualmente, se enfrentan a consecuencias de los aranceles impuestos por el actual mandatario Donald Trump, los cuales han afectado los ingresos de este tipo de negocios.

El director de GlobalData, Neil Sunders, sostiene que “la cadena se vio inundada por un cóctel de problemas, tanto internos como externos, que le hicieron imposible mantenerse a flote”.

“Claire’s luchaba con altos niveles de deuda que hacían que sus operaciones fueran inestables”, enfatizó Sunders.

El caso de Claire´s se suma a otras tiendas como Forever 21, que de igual forma se vio obligada a declararse en quiebra bajo la misma figura legal.