El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves que se avecinaba un cierre del gobierno, mientras la Casa Blanca elevaba la tensión en su enfrentamiento con los demócratas al amenazar con despidos masivos en el sector federal.

El republicano se encuentra en un tenso enfrentamiento con los demócratas en el Congreso para lograr un acuerdo que amplíe el gasto público hasta finales de noviembre.

De continuar el enfrentamiento en el Legislativo, el gobierno federal se quedará sin dinero para pagar nóminas de empleados no esenciales a finales de septiembre, un fantasma que aparece una y otra vez en el escenario político estadounidense desde hace años.

“Podría ser, sí”, dijo Trump cuando le preguntaron en el Despacho Oval si era probable un cierre del gobierno. “Porque los demócratas están desquiciados, no saben lo que hacen”.

Donald Trump enfrenta una nueva crisis con el congreso. | Foto: Getty Images

Antes de la declaración del presidente, la Casa Blanca ordenó a las agencias gubernamentales que se prepararan para despidos, si los demócratas no ampliaban el gasto.

La Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca advirtió el jueves en un memorando interno que la administración republicana iría más allá de la práctica habitual de licencias temporales durante cierres anteriores.

Los republicanos tienen mayorías ajustadas en la Cámara de Representantes y en el Senado. La extensión del gasto público ya fue aprobada por la Cámara Baja, pero en el Senado la mayoría republicana (53-47) necesita al menos siete votos demócratas para pasar la ley.

El memorando de la Casa Blanca, obtenido por AFP, advierte que “las agencias deben aprovechar esta oportunidad para estudiar el envío de avisos de Reducción Laboral a todos los empleados”. La oficina ordena a todas las agencias y departamentos presentar planes de reducción de personal.

Donald Trump echó la culpa a los demócratas por el posible cierre. | Foto: AP

El término “reducción laboral” (RIF por sus siglas en inglés) es el mismo que el gobierno Trump utilizó durante sus despidos a gran escala bajo el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del magnate Elon Musk, a principios de este año.

Los demócratas quieren aprovechar este debate presupuestario para reinstaurar miles de millones de dólares de gasto en sectores como la salud pública y la educación, algo que los republicanos consideran irreal. Este año, los republicanos aprobaron la megaley presupuestaria (la “Ley grande y hermosa”, como la llamó Trump), que recortaba en 2 billones de dólares el gasto público para los próximos diez años.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, había elevado la temperatura del debate al afirmar en X en alusión a la Casa Blanca: “Vete al diablo”.

“No nos intimidarán con su amenaza de realizar despidos masivos”, dijo Jeffries, describiendo al jefe de la oficina presupuestaria, Russ Vought, como un “operador político maligno”, aseguró. “La administración Trump ha dejado clara su intención: quieren seguir despidiendo a los servidores públicos que son contribuyentes estadounidenses trabajadores”.