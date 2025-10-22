Aliado de la OTAN llega para salvar a EE. UU. y asumiría miles de salarios estancados por el cierre de gobierno. Esto se sabe

Alemania, un fuerte aliado de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y, por lo tanto, de EE. UU., cubriría temporalmente salarios de empleados locales de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Se trata de pagar la remuneración económica de 11.000 trabajadores que se han visto afectados por el cierre de gobierno del país norteamericano, el cual tiene los fondos congelados de varias entidades federales a todo nivel.

El préstamo de Alemania será para los trabajadores que realizan labores internas en el ejército. | Foto: Getty Images

Un funcionario del Ministerio de Finanzas alemán le mencionó a la AFP que la oferta es "una señal de solidaridad con las fuerzas armadas estadounidenses estacionadas en Alemania y sus empleados civiles“, un gesto que señala la fortaleza de la relación entre Berlín y Washington.

El sindicato alemán Verdi había pedido anteriormente al gobierno que interviniera y garantizara que los empleados locales siguieran recibiendo sus salarios durante el cierre de Estados Unidos, informa Newsweek.

¿Cómo funcionarán los pagos?

Según el portavoz del Ministerio de Finanzas, el gobierno federal de Alemania “iniciará un gasto no programado para garantizar que los salarios de octubre se paguen a tiempo”.

El ministerio mencionado se encargará de girar los recursos necesarios para cubrir salarios de empelados militares de EE. UU. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Es posible que Estados Unidos aún realice los pagos salariales a tiempo. En cualquier caso, el gobierno alemán y el estado de Renania-Palatinado acordaron garantizar los salarios”, reiteró el alemán.

Además, los germánicos esperan que la administración Trump reembolse a tiempo los recursos que se prestarán por la coyuntura.

Estados Unidos y Alemania han tenido una estrecha relación bilateral desde la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto que es el país de Europa donde más hay bases militares estadounidenses.

Los pagos de los salarios de las Fuerzas Armadas de EE. UU.

A través de órdenes ejecutivas, Trump ha procurado que sus tropas no sufran atrasos en sus pagos salariales, en medio de un despliegue importante de más de 10.000 militares en el Caribe, y en general las la enorme milicia con la cuenta EE. UU.

El presidente de turno suele estar en los desfiles para mantener en alto la moral de las tropas. | Foto: Getty Images

A través de Pete Sesgeth, su secretario del ahora Departamento de Guerra, le ordenó usar los fondos disponibles para pagar a las tropas al menos hasta octubre.

Ahora bien, así como el ejército ya combate la escasez de recursos, varias dependencias federales están en la misma situación por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos.