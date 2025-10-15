Suscribirse

estados Unidos

“Hombre muy rico” se ofreció a pagar a las tropas de EE. UU. si el Gobierno se quedaba sin fondos por el cierre federal, reveló Trump

La revelación del mandatario ha despertado especulaciones sobre quién estaría detrás del supuesto gesto millonario en medio del cierre federal.

Redacción Mundo
15 de octubre de 2025, 8:56 p. m.
Trump defiende el envío de tropas a Chicago como una “necesidad para restaurar el orden”, pese a las críticas por uso político del ejército.
La revelación de Trump sobre un misterioso benefactor que quiso financiar a las Fuerzas Armadas ha despertado especulaciones en todo el país. | Foto: Getty Images

El presidente Donald Trump reveló que “un hombre muy rico”, identificado como un donante y “gran caballero, se ofreció a pagar los salarios de las tropas estadounidenses, en caso de que el Gobierno no tuviera fondos suficientes durante el cierre del gobierno federal.

Contexto: Esta importante empresa ya no contratará inmigrantes con este tipo de visa: esta es la razón

¿Quién será el misterioso benefactor?

El presidente volvió a acaparar la atención de los medios, luego de las declaraciones en las que reveló que un acaudalado simpatizante se habría ofrecido a cubrir los salarios de las tropas del Gobierno, en caso de ser necesario.

Sin embargo, Trump no dio a conocer el nombre del sujeto, por lo que se han generado una ola de preguntas sobre la identidad del supuesto benefactor y las motivaciones detrás de semejante gesto.

El detalle que más ha llamado la atención no fue el mensaje político, sino el enigma.

Trump tampoco ofreció pistas sobre la identidad del “hombre muy rico”, lo que ha desatado una ola de especulaciones en medios conservadores y foros en línea.

Algunos comentaristas cercanos al expresidente han sugerido que podría tratarse de un donante recurrente de sus campañas, mientras que otros creen que el relato fue una metáfora política destinada a reforzar su imagen de líder respaldado por poderosos aliados.

En redes sociales, algunos usuarios han especulado nombres como Elon Musk o el empresario de Texas Harlan Crow, ambos conocidos por sus conexiones políticas y fortunas considerables. Ninguno de ellos ha hecho declaraciones al respecto.

¿Cómo afecta el cierre del Gobierno a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos?

El cierre del Gobierno en Estados Unidos afecta gravemente a las Fuerzas Armadas.

Cerca de 1.3 millones de miembros pertenecientes al servicio militar activo, estarían en riesgo de no recibir sus salarios puntualmente.

Contexto: Trump redobla su apuesta contra Maduro: autorizó operaciones secretas de la CIA en Venezuela

Pese a la incertidumbre del momento, Trump ha ordenado al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que se utilicen los fondos disponibles para pagar a las tropas, luego de haber dicho que habría un “caballero rico” dispuesto a financiar a las Fuerzas Militares.

Desde el inicio del cierre, Donald Trump ha ordenado acciones para asegurar que las tropas sigan recibiendo sus sueldos puntualmente, a través de los fondos existentes,

Ahora, con su más reciente anuncio, reafirmó su apoyo a las Fuerzas Militares en un momento en donde la Guardia Nacional está haciendo presencia en las calles de varias ciudades norteamericanas.

La Casa Blanca no ha comentado nada sobre las declaraciones y la anécdota, real o no, vuelve a mostrar el poder de Trump para captar la atención con historias que combinan patriotismo, dinero y misterio, elementos que mantienen viva su influencia mediática.

