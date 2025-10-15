El presidente Donald Trump reveló que “un hombre muy rico”, identificado como un donante y “gran caballero, se ofreció a pagar los salarios de las tropas estadounidenses, en caso de que el Gobierno no tuviera fondos suficientes durante el cierre del gobierno federal.

¿Quién será el misterioso benefactor?

El presidente volvió a acaparar la atención de los medios, luego de las declaraciones en las que reveló que un acaudalado simpatizante se habría ofrecido a cubrir los salarios de las tropas del Gobierno, en caso de ser necesario.

Sin embargo, Trump no dio a conocer el nombre del sujeto, por lo que se han generado una ola de preguntas sobre la identidad del supuesto benefactor y las motivaciones detrás de semejante gesto.

El detalle que más ha llamado la atención no fue el mensaje político, sino el enigma.

Trump tampoco ofreció pistas sobre la identidad del “hombre muy rico”, lo que ha desatado una ola de especulaciones en medios conservadores y foros en línea.

Algunos comentaristas cercanos al expresidente han sugerido que podría tratarse de un donante recurrente de sus campañas, mientras que otros creen que el relato fue una metáfora política destinada a reforzar su imagen de líder respaldado por poderosos aliados.

En redes sociales, algunos usuarios han especulado nombres como Elon Musk o el empresario de Texas Harlan Crow, ambos conocidos por sus conexiones políticas y fortunas considerables. Ninguno de ellos ha hecho declaraciones al respecto.

JUST IN: President Trump says a "very wealthy gentleman" offered to pay U.S. troops' salaries if funding ran out during the government shutdown.



Reporter: "You have the money to pay the troops...?"



Trump: "I do... I actually have a man who is a very wealthy person... A donor, a… pic.twitter.com/odvwAn6yxi — Collin Rugg (@CollinRugg) October 14, 2025

¿Cómo afecta el cierre del Gobierno a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos?

El cierre del Gobierno en Estados Unidos afecta gravemente a las Fuerzas Armadas.

Cerca de 1.3 millones de miembros pertenecientes al servicio militar activo, estarían en riesgo de no recibir sus salarios puntualmente.

Pese a la incertidumbre del momento, Trump ha ordenado al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que se utilicen los fondos disponibles para pagar a las tropas, luego de haber dicho que habría un “caballero rico” dispuesto a financiar a las Fuerzas Militares.

Desde el inicio del cierre, Donald Trump ha ordenado acciones para asegurar que las tropas sigan recibiendo sus sueldos puntualmente, a través de los fondos existentes,

Ahora, con su más reciente anuncio, reafirmó su apoyo a las Fuerzas Militares en un momento en donde la Guardia Nacional está haciendo presencia en las calles de varias ciudades norteamericanas.