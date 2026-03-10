La jugada maestra del Tigre: esto gana Abelardo de la Espriella al nombrar a José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial

El nombramiento de José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial del Tigre generó emoción y expectativa. A pocos días del plazo definitivo, del 13 de marzo para elegir esa llave, el Tigre sorprendió con una figura de muchos quilates.

El exministro de Hacienda le suma mucho a la carrera presidencial. Se trata de una de las figuras más conocedoras de la economía del país y del manejo del Estado. Un académico, formado en los mejores claustros del mundo, que ha sido rector de cuatro universidades.

“Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias, y un gobierno pulcro, experto, académico e impoluto. Así será el gobierno del Tigre: uno conformado por los mejores, sin amiguismos ni cálculos políticos; un gobierno diseñado para hacer realidad el sueño de convertir a Colombia en un país milagro. Colombianos, les presento a José Manuel Restrepo, próximo vicepresidente de Colombia. El Dr. José Manuel y yo estamos: ¡Firmes por Colombia, firmes por la Patria!“, escribió De la Espriella en X.

El abogado explicó en Caracol-W Radio, en entrevista con Julio Sánchez, por qué decidió ir acompañado del académico a la primera vuelta. Aseguró que se trata de uno de los mejores ministros de Hacienda del país y que su elección no responde a “amiguismos” porque lo ha visto tres o cuatro veces en la vida.

“Esto no es un cálculo político. Yo estoy siendo responsable”, aseguró. El penalista relató que el país que recibirá el próximo presidente estará sumido en una enorme crisis económica y que confía en que José Manuel Restrepo es la persona indicada para sacarlo adelante de lo que él denominó “sus horas más oscuras”. Recordó que fue Restrepo el ministro que acompañó al país en los tiempos difíciles de la pandemia.

De la Espriella aseguró que desde hace meses tenía en mente al hoy rector de la Universidad EIA en Medellín. Y detalló el papel que piensa que cumplirá en su gobierno. “El doctor Restrepo va a ser una clase de Marco Rubio”, dijo. Explicó que, si es elegido, él tomó ya la decisión de no salir del país en los cuatro años de gobierno y que, entonces, Restrepo sería la persona encargada de representar al país en los organismos internacionales, especialmente en los temas económicos.

En su charla con el periodista Julio Sánchez Cristo, no descartó que incluso Restrepo pueda ser a su vez el ministro de Hacienda o tener un puesto adicional, como tantas veces ha ocurrido en la historia del país.

Restrepo, el rector que fue ministro

José Manuel Restrepo es uno de los académicos más reputados del país. Estudió en el Gimnasio Campestre y fue uno de los mejores estudiantes de su generación en la Universidad del Rosario, en donde fue nombrado colegial de número, la máxima distinción de ese claustro académico.

Restrepo se formó para liderar universidades. Estudió una maestría en Economía de la London School of Economics. La hoy fórmula de Abelardo de la Espriella también tiene una especialización en Alta Gerencia del Inalde y es Doctor en Dirección de Instituciones de Educación Superior en la Universidad de Bath desde 2015. Su tesis de grado se centraba en cómo dirigir centros académicos en estos tiempos.

Su vida académica transcurrió por décadas en la Universidad del Rosario, donde ocupó casi todos los cargos. Fue el vicerrector de Hans Peter Knudsen Quevedo, en un momento en que el tradicional claustro académico tuvo un importante auge. En el pasado, había sido ya rector de Uniempresarial.

Cuando se creía que su paso siguiente era ser rector de su casa, fue nombrado en esa posición en el Cesa. Pasaron varios años para que el colegio electoral del Rosario lo llamara a dirigir el claustro. Como rector, Restrepo se convirtió en una voz obligatoria en los debates del país en materia de educación. Mientras ocupaba esa posición, el entonces presidente Iván Duque lo llamó a ser su ministro de Comercio y luego de Hacienda.

Desde ese entonces, los colombianos lo conocen. Fuera del gabinete, Restrepo ha sido un opinador constante de la realidad del país, especialmente comentando con contexto las noticias económicas. Ha sido un fuerte crítico del presidente Gustavo Petro y de sus políticas económicas populistas. Por ejemplo, recientemente ha sido una voz fuerte contra la forma como se dio el alza del salario mínimo y ha develado el nocivo impacto económico de los decretos de emergencia.

Lo que gana Abelardo

La llave con José Manuel Restrepo le suma a Abelardo de la Espriella seriedad y esa percepción es clave en un momento en que el país enfrenta varias crisis que requieren un entendimiento de sectores muy complejos y muy golpeados como la economía, la salud, la política energética.

La llegada del exministro podría lograr que los sectores de la alta dirigencia tradicional le den un espaldarazo al tigre. “Le da un seniority incuestionable y es prenda de garantía para la inversión y las finanzas responsables”, asegura un miembro de la campaña de Abelardo.

“Gran acierto de Abelardo de la Espriella: José Manuel Restrepo no es solo un extraordinario profesional, es un patriota que ama a este país, un técnico decente, gran persona. Lo admiro y lo respeto”, escribió el exdirector de la Dian, Lisandro Junco.

Aunque el exministro era uno de los favoritos para el cargo no era el único. Había tres hombres y tres mujeres en juego. Entre los hombres sonaba también Germán Bahamón, de la Federación de Cafeteros y Jaime Alberto Cabal, exministro y presidente de Fenalco.

Abelardo de la Espriella reveló su llave justo un día después de que Iván Cepeda presentara a Aida Quilcué, una mujer indígena como su compañera en esa carrera y de que el domingo pasado, Juan Daniel Oviedo se consolidara como el fenómeno de la Gran Consulta por Colombia, en la que salió ganadora Paloma Valencia.

El plazo para tomar la decisión de con quién va cada candidato en el tarjetón se vence este viernes 13 de marzo. Frente a Iván Cepeda, el mismo Abelardo aseguró que su fórmula “viene de las aulas de clase”, mientras la del candidato del Pacto Histórico es conocida por atacar a las fuerzas militares.

En las toldas del uribismo, la situación no es para nada clara. La enorme votación de Oviedo daría para pensar que la llave sería casi que obligatoria, como sucedió hace cuatro años cuando Francia Márquez dio la sorpresa en las elecciones.

Pero Oviedo no parece querer sumarse a esa apuesta. En varias entrevistas aseguró que solo estaría en el tarjetón si se cumplen dos requisitos: el apoyo al proceso de paz y el respaldo a la JEP. Ambas cosas se ven imposibles para el uribismo, que las ha tenido como banderas por años.

El expresidente Uribe escribió este martes: “Es necesario entender los nuevos tiempos, escuchar con atención y respeto las ideas diferentes, sin abandonar los principios que nos guían”.

Los días que quedan de esta semana serán definitivos para el partidor presidencial.