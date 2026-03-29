NACIÓN

Los tres detalles clave de la investigación en los contratos en el Invías y los más de 30 congresistas mencionados

SEMANA dio a conocer una presunta trama de corrupción superior a la de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Redacción Semana
29 de marzo de 2026, 6:01 a. m.
Imagen de Invías y del expediente dado a conocer por SEMANA, respectivamente
Imagen de Invías y del expediente dado a conocer por SEMANA, respectivamente Foto: : INVIAS/ SUMINISTRADA A SEMANA

La Corte Suprema de Justicia tiene en la mira a 30 congresistas. La revelación la hizo SEMANA y da cuenta de cómo la corporación indaga las presuntas responsabilidades de representantes a la Cámara y senadores que habrían vendido sus votos a cambio de millonarios contratos en esa entidad.

Hay tres detalles clave en la investigación:

Exclusivo: SEMANA revela el expediente que enreda a más de 30 congresistas con contratos en el Invías a cambio de sus votos a favor del Gobierno Petro

Los congresistas investigados

La Corte Suprema de Justicia busca establecer si desde el Ministerio de Hacienda se habría ordenado la entrega de más de 60 contratos para comprar el respaldo de los congresistas frente a las iniciativas del Gobierno Petro en el Legislativo.

La investigación apunta directamente a los congresistas de las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, a cargo de los temas económicos, la aprobación del Presupuesto General de la Nación y los multimillonarios créditos del Gobierno ante la banca internacional.

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En el expediente figuran Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda Peña, Wilmer Carrillo Mendoza, Daniel Restrepo Carmona, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Wilmer Yair Castellanos, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Elkin Rodolfo Ospina, Wilder Iberson Escobar Ortiz, Milene Jarava Díaz, Sandra Bibiana Aristizábal, Kelyn Johana González, Carlos Alberto Cuenca, Karen Astrid Manrique, Juan Diego Muñoz, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico, Jazmín Lizeth Barraza y Wilmer Yesid Guerrero.

También aparecen Juan Diego Echavarría, Jairo Alberto Castellanos, Efraín Cepeda Saravia, Juan Carlos Garcés Rojas, Juan Pablo Gallo Amaya, José Alfredo Gnecco, Liliana Esther Bitar Castilla, Karina Espinosa Oliver y Laura Ester Fortich.

María Alejandra Benavides

María Alejandra Benavides, asesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, considerada testigo estrella en el escándalo de la UNGRD, es también testigo estrella de este caso.

En la matriz de entrega de contratos, nuevamente, están mencionados los nombres de los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, detenidos por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, contará en la Corte Suprema todo sobre los contratos corruptos para los congresistas. Busca inmunidad total y salpicará también a Bonilla.
María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla Foto: CéSAR FLECHAS-semana

Según uno de los investigadores de la Corte Suprema de Justicia, la presunta repartija de contratos en el Invías sería diez veces mayor a la que se dio en la UNGRD.

La Corte reconoce la importancia de la confesión de la exasesora de Bonilla y las pruebas que aportó: “Relató en forma cronológica y detallada los hechos relativos a las actuaciones del ministro de Hacienda en el trámite que se adelantó ante la Comisión Especial Interparlamentaria de Crédito Público (...) Para efectos de lograr la aprobación de unos créditos externos de la nación ante la Banca Internacional”.

De acuerdo con el informe dado a conocer por SEMANA, la Corte revisó, por ejemplo, el convenio interadministrativo 2287 de 2023 entre el Invías y Envigado, municipio de origen de uno de los representantes investigados, por más de 12.500 millones de pesos. Allí se planteaba “aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de vías en los sectores de Las Palmas, Pantanillo, Perico, El Vallano, El Escobero, Santa Catalina”, en Antioquia.

Otro contrato en la mira tiene que ver con obras en el Cesar. Se trata del convenio interadministrativo 2246 de 2023 para “el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el municipio de Curumaní” y su alcance guarda relación con “la vía terciaria que comunica al corregimiento El Mamey”, por más de 16.000 millones de pesos.

Otro departamento mencionado es Arauca, de donde es oriunda Karen Manrique, representante a la Cámara, detenida por el escándalo de la UNGRD. Allí, el caso hace referencia a un contrato en Fortul que tuvo una adición. Es el convenio interadministrativo 2083 de 2023 para el “mejoramiento y mantenimiento de la vía Palmarito entre Fortul y Caranal-La Paz y Gaitán, Alto Jordán y Paraíso”, por más de 23.000 millones de pesos. Además, se encontró un acta de adición por valor de 4.895.000.000 de pesos.

Portada 2279
La portada de SEMANA sobre el expediente del Invías Foto: SEMANA

De los 82 contratos del Invías que fueron revisados por la Corte Suprema de Justicia, los investigadores detectaron 61 que tienen una clara coincidencia con las pruebas aportadas por Benavides.